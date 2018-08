Machern

Von Dienstag bis Donnerstag fand im Saal von Schloss Machern ein internationaler Musikwettbewerb von Musikstudenten aus zahlreichen Ländern statt. Alles im Rahmen der 1. Schlossfestspiele von Machern und Hohenprießnitz. Die jungen Teilnehmer erhielten ihre Ausbildung allesamt bei bekannten Musikprofessoren, die ihrerseits zum abschließenden Finale auch die Preisträger bestimmten.

Zum „Gipfeltreffen der Kammermusik“ wird dann am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf Schloss Machern eingeladen. Im letzten Konzert der Festspiele musizieren die international bekannten Künstler Alexandre Brussilovsky (Violine), Sora Han (Violine), Fjodor Elesin (Violoncello) und Kei Saotomé (Piano) gemeinsam und spielen Stücke von Reinhold Glière, César Franck und Ernest Chausson.

Konzertkarten für 23 Euro gibt es an der Abendkasse. Im Vorfeld des Abendkonzertes findet am Freitag bereits um 16 Uhr auf Schloss Machern ein Konzert statt, das von den Studenten des Internationalen Musikwettbewerbs gestaltet wird. Bei diesem Konzert mit dabei sind auch junge Talente, die nicht am Wettbewerb teilnahmen, sondern lediglich Unterricht bei Geigenlegende Viktor Tretyakov, Cello-Queen Natalia Gutman oder anderen international bekannten Musikern nahmen. Der Eintritt zum Konzert um 16 Uhr ist frei, Spenden sind willkommen.

Auf dem Programm der Schlossfestspiele stehen am Wochenende außerdem noch ein Konzert der Band Münchener Freiheit sowie ein Gastspiel von zwölf Geigern des berühmten Moskauer Bolschoi-Theaters. Beide Termine finden auf Schloss Hohenprießnitz statt. Tickets unter https://www.ticketgalerie.de/Konzerte.

Von tk