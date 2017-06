Seit 2011 bietet die Volkshochschule (VHS) Muldental in Kooperation mit dem Verein im Geopark Porphyrland „Steinreich in Sachsen“ Zehn- bis Zwölfjährigen eine zweijährige Ausbildung zum Junior Ranger an. Im vergangenen Sommer hat die VHS im eine eigene Naturschutzgruppe, die Junior Ranger der Umwelt-Akademie Muldental, gegründet.