Wurzen

Das Kanthaus in Wurzen (Kantstraße 20-22) öffnet sich für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Dafür initiieren die Bewohner, die in einer Art Wohngemeinschaft (WG) zusammenleben, immer am zweiten Wochentag zwischen 16 und 18 Uhr einen offenen Dienstag. Ziel ist es, „zusammenzukommen, um Lebensmittel, Gegenstände und auch Wissen zur Nachhaltigkeit zu teilen“, erklärte Matthias Larisch als einer der Kanthaus-Bewohner.

Nachhaltigkeitsprojekt mit drei Säulen

Dieses Projekt stützt sich auf drei Säulen. Zum einen gibt es den Verschenkeladen, in dem Kleidung, Geschirr, Bücher, Spiele und vieles mehr angeboten werden. Zweitens haben die Kanthaus-Bewohner einen „Fair-Teiler“ eingerichtet. Dafür können Lebensmittel mitgebracht und abgeholt werden.

Das Nehmen und Geben steht im Mittelpunkt des "Fair-Teilers", der im Kanthaus Wurzen eingerichtet wurde. Quelle: Frank Schmidt

„Wer was braucht, nimmt es sich, wer etwas zu viel hat, gibt es für andere ab“, ermutigt Larisch zur Teilnahme am Fair-Teiler. Allerdings macht der 30-Jährige unmissverständlich klar, „dass wir Wert darauf legen und auch darauf achten, keine Lebensmittel zu teilen, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben.“ Auch wolle man nicht die etwas andere Form der Tafel sein. „Ziel ist ganz einfach, dass Lebensmittel weitergegeben werden, bevor sie in der Mülltonne landen.

Geben und Nehmen statt wegwerfen

Und drittens gibt es einen Tüfteltreff. Hier geht es um das Ausleben vom gemeinsamen Spaß an und mit der Technik. Und dafür halte das Kanthaus zwei gut ausgestattete Werkstätten vor.

Mit solchen Plakaten macht das Kanthaus auf die Inhalte ihrer nachhaltigen Aktionen aufmerksam und will diese auch vorleben. Quelle: Frank Schmidt

Von Frank Schmidt