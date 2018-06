Borsdorf/Panitzsch

Eine ganze Reihe Verkehrsstraftaten beging ein 25-Jähriger mit seinem BMW am Dienstag auf der B6 in Richtung Wurzen. Polizeibeamte erkannten das Fahrzeug aus einer Verkehrsstraftat im März – daher entschlossen sie sich, den Mann zu kontrollieren.

Auf dem Parkplatz bei Panitzsch fiel den Beamten auf, dass an dem Wagen unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Abfragen ergaben, dass das vordere Kennzeichen in der Nacht zum 2. Juni und das hintere Kennzeichen in der Nacht zum 31. Mai gestohlen worden waren.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogentest offenbarte, dass er Rauschmittel konsumiert hatte. Sein Fahrzeug war ihm aufgrund der vorangegangenen Tat erst vor drei Wochen zurückgegeben worden, einen bleibenden Eindruck hinterließ die Strafe scheinbar nicht.

Das Fahrzeug wurde erneut sichergestellt und Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch gefertigt, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von thl