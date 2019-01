Wurzen

Auf einer Kinder-Klimaschutzkonferenz in Wurzen haben sich zwei Dutzend Viertklässler der Diesterweg-Grundschule mit der globalen Entwicklung im Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt. Dieses Bildungsangebot wird in engem Zusammenspiel mit dem Geopark Porphyrland vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement gemacht.

Das zentrale Ziel solcher kindgemäßen Veranstaltungen, die in den letzten Wochen und Monaten schon in verschiedenen Grundschulen auf Interesse gestoßen waren, ist es, „bei Heranwachsenden schon frühzeitig ein Umwelt- und Klimabewusstsein zu bilden“, erklärte Projektleiterin Mona Dellbrügge.

Experimente mit Aha-Effekten

Sie organisiert Projekttage mit verschiedenen Themenmodulen. Dabei wird aber nicht nur trockene Theorie vermittelt. Mit Experimenten und Rollenspielen machen die Schülerinnen und Schüler spannende und teils auch abenteuerliche Erfahrungen, die in Sachen Klimawandel, Energieeinsparung und erneuerbare Energien für so manchen Aha-Effekt sorgten. Was davon hängen geblieben ist, brachte beispielsweise der neunjährige Theodor Tumjpam auf den Punkt. „Ich fahre mit dem Bus zur Schule, das ist umweltfreundlicher als mit dem Auto. Und außerdem fahren wir viel Fahrrad. Ich bin mit meinem Pappa sogar schon bis nach Dresden geradelt“, erzählte der Junge.

Bürgermeister fährt im Elektro-Auto vor

Wie das Elektroauto von Jörg Röglin aussieht und funktioniert, wollen die Kinder natürlich genauer wissen. Quelle: Frank Schmidt

Ein Höhepunkt des Tages war der Besuch von Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD). Er stellte seinen Dienstwagen, ein Elektroauto, den sichtlich daran interessierten Kindern vor. Denn auch die E-Mobilität spielte auf der Kinder-Klimaschutzkonferenz eine Rolle.

Von Frank Schmidt