Kinder- und Jugendring fördert Projekte und steht beratend zur Seite

Jugendgruppen in Kohren-Sahlis, Geithain und Frankenhain wurden in den vergangenen Monaten durch den Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig begleitet. Der Dachverband der Kinder- und Jugendverbandsarbeit, in dem 40 Mitgliedsverbände organisiert sind, zog jetzt in Bad Lausick Bilanz.