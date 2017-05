wurzen. Schauen, tauschen und kaufen: All das konnten unlängst die Besucher des mittlerweile traditionellen Kinderflohmarktes der Wohnungsgenossenschaft Wurzen. Auf dem Gelände des Großvermieters in der Georg-Schumann-Straße gab es nämlich alles, was das Kinderzimmer hergibt. Wie Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Sven Mittenzwei sagte, zieht die Veranstaltung von Jahr zu Jahr mehr Gäste an. Gerade auch, weil der Organisator neben den vielen Ständen für ein recht buntes Unterhaltungsprogramm sorgt – insbesondere für die Kleinen. So konnten sich die Mädchen und Jungen unter anderem schminken lassen, durften auf dem Pony reiten, Geschick auf der Bastelstrecke entfalten oder die Hüpfburg in Beschlag nehmen. Musikalisch trumpfte außerdem der Spielmannszug der Wurzener Spielleute mit flotten Rhythmen auf. Selbstverständlich, versicherte Mittenzwei zum Schluss, werde die Wohnungsgenossenschaft Wurzen nach dem nunmehr erfolgreich beendeten 15. Kinderflohmarkt auch 2018 wieder für einen Höhpunkt im städtischen Kulturkalender sorgen.

Von LVZ