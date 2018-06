Machern

Für ein neues Gebäude erfolgte im Kinderheim Machern die Grundsteinlegung. Dabei handelt es sich um die größte Investition seit Gründung der gemeinnützigen Kinderheim Machern GmbH, die im Jahr 1993 erfolgte. Das Gelände im Eichenweg 1 habe man 2006 der Gemeinde Machern abgekauft, erläuterte Geschäftsführer Sebastian Kalamorz. Kurze Zeit später wurde dann das verbliebene Gebäude aus DDR-Zeiten, in dem ein Pferdestall und Erzieherwohnungen untergebracht waren, abgerissen. Viele Jahre lag das Gelände im Macherner Waldwinkel dann brach. Ein geplanter Kindergarten, so die Betreiber, sei am Gemeinderat gescheitert.

Niedrigenergiehaus bietet Platz für acht Kinder

Nach vier Jahren Planungszeit war nun der Weg frei für den Bau eines neuen Niedrigenergiehauses, das auf dem Waldgrundstück künftig Platz für acht Heimkinder bieten soll. Das Gebäude sei in Zusammenarbeit mit einem Architekten sowie Studenten der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft

Grundsteinlegung für ein neues Gebäude im Kinderheim Machern. Quelle: Konstantin Lange

und Kultur (HTWK) entworfen worden. Das zweigeschossige Wohnhaus wird über einen Kredit der DKB-Bank finanziert. Die Baukosten betragen 600 000 Euro. Besonderheiten sind eine Luftwärmepumpe, die Komplettausstattung mit LED-Beleuchtung und die zusätzliche Beheizungsmöglichkeit mit einem Kamin. Im Zuge des Neubaus entsteht zudem eine Ladestation für Elektroautos.

Grundsteinlegung mit Gästen und Kindern

Im Beisein des neuen Jugendamtsleiters des Landkreises Leipzig, Jens Ranft, legten Geschäftsführer Kalamorz und Prokurist Jens Schellknecht gemeinsam mit vielen Kindern den Grundstein. Dabei wurde eine Zeitkapsel, gefüllt mit vielen Wünschen der künftigen Bewohner, einem selbstgemalten Grundriss, Münzen, einer Ausgabe der Leipziger Volkszeitung und einem Belegungskonzept in der frisch gegossenen Bodenplatte versenkt.

Innenausbau bis zum Frühjahr

Außerdem übergaben die Kinder Sebastian Kalamorz ein selbstgetöpfertes Büroschild für die neue Einrichtung. Der Rohbau soll bis zum Herbst stehen, anschließend erfolgt bis Frühjahr 2019 der Innenausbau. „Wir freuen uns über Unterstützer unserer Arbeit, die das Kinderheim auf dem Weg in die Zukunft begleiten wollen“, warb der Geschäftsführer für das Vorhaben. Sponsoren können ab 250 Euro einen symbolischen Baustein an dem Neubau erwerben.

Wer mehr über die Arbeit des freien Kinder- und Jugendhilfeträgers erfahren möchte, ist schon jetzt herzlich zum 10. Herbstfest am 22. September eingeladen. Dann wird im Macherner Waldwinkel auch das 25-jährige Bestehen der Kinderheim Machern GmbH ganz groß gefeiert.

Von sp