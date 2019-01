Brandis

Der Brandiser Kirchplatz ist ein einmaliges Ensemble: Kirche, Pfarrhaus und das 1837 als Schule errichtete Gemeindehaus gruppieren sich um einen stillen Platz mit alten Bäumen und der Lutherlinde in der Mitte. Er sieht aber auch einmalig schlecht aus: Nach Regen, wenn sich das Wasser in etlichen Kuhlen sammelt, ist der bis 1704 als Friedhof genutzte Platz kaum begehbar. Und etwas mehr Grün könnte er auch vertragen. Seit Langem wird deshalb über die Gestaltung des zweiten großen Platzes im Zentrum – neben dem Markt – diskutiert, jüngst auch in der Kirchgemeindeversammlung.

Brandis sorgt für Verkehrssicherheit auf Kirchplatz

„Es ist ein komplexes Thema“, schickte Pfarrer Christoph Steinert voraus. Das beginnt schon damit, dass die Kirchgemeinde Brandis-Polenz Eigentümer des Platzes ist, die Stadt sich aber um dessen Verkehrssicherheit kümmert, weil er öffentlich gewidmet ist. Radfahrer und Fußgänger schätzen die kurze Verbindung zwischen Rathaus und Hauptstraße. „Aber er wird auch als wilder Parkplatz genutzt“, benannte Steinert ein Ärgernis.

Bereits 2005 gab es Überlegungen der Gemeinde, den „Schandfleck“, wie der Pfarrer das Areal unumwunden nannte, zu beseitigen. „Daraus ist nichts geworden.“ Die Umsetzung des damaligen Gestaltungsvorschlages hätte 121000 Euro gekostet. Zu viel fürs Kirchensäckel. 2014 und nochmals 2018 beschloss der Kirchenvorstand, den zentralen Teil des Platzes der Stadt zu übereignen, damit diese die Sanierung übernimmt; in Kirchenbesitz sollen der Denkmalplatz, die Grünflächen im Norden und Osten der Kirche sowie die Fläche vorm Pfarrhaus bleiben.

Brandis stellt Geld für Planung in Haushalt ein

Bürgermeister Arno Jesse hatte das Vorhaben auch schon in seiner Neujahrsansprache auf dem Markt als eines der fünf Großprojekte (Ratskeller, Abriss Norma-Kaufhalle, Stadtparksanierung, Kita-Neubau), die 2019 in der Innenstadt anstehen, aufgezählt. Im Haushalt sei für die Planung Geld eingestellt. „Jetzt müssen wir nur noch Einigkeit mit der Kirche finden.“ Denn die Stadt kann nur Fördermittel beantragen, wenn sie Eigentümer des Platzes ist. „Das heißt, wenn wir ihn nicht abgeben, bleibt er wie er ist“, brachte es Barbara Steinert auf den Punkt.

Gemeinde möchte Platz weiter für Veranstaltungen nutzen

Einigkeit herrscht zum Beispiel darüber, dass der Platz der Gemeinde weiter für Veranstaltungen wie Freiluft-Gottesdienste zur Verfügung steht. „Nicht, dass wir Gebühren zahlen müssen, wenn wir ein paar Tische und Bänke aufstellen wollen“, spielte eine Besucherin auf die Sondernutzungssatzung der Stadt an. Knackpunkt werden auch die Parkplätze sein. Obwohl man Autos am liebsten ganz verbannen würde, werden Parkplätze gerade für ältere Veranstaltungsbesucher gebraucht.

Außerdem: Laut Baurecht muss die Kirchgemeinde für das Gemeindehaus 15 Parkplätze vorhalten. „Aber das ist zu viel, das macht den Platz kaputt“, sagte Steinert. Im Kirchenvorstand habe man sich auf acht geeinigt. Die anderen müssten mit 15000 Euro abgelöst werden. Steinert: „Das alles muss vertraglich fixiert werden.“ Ziel ist „ein schöner, ruhiger und grüner Platz“.

Anregung zu Architektenentwurf

Wie emotional besetzt der Umgang mit dem historischen Erbe der Gemeinde ist, zeigte die rege Diskussion. Zuerst müsse die Frage nach der Funktion des Platzes beantwortet werden, meinte Jens Spielvogel. „Daraus sollte ein Architektenentwurf entstehen. Und erst wenn die Kosten feststehen und ob wir Fördermittel erhalten, sollten wir überlegen, ob wir den Platz behalten oder an die Stadt geben, damit sie nach unseren Vorgaben baut.“ Kirchenvorstand Ingrid Böhme setzte ihre Erfahrung mit Förderanträgen dagegen: „Die Formulare für unsere Orgel in Polenz haben mich bald erdrückt.“ Und allein die Machbarkeitsstudie zum Ex-Gemeindeamt koste 45000 Euro.

„Wir haben schon mit unseren Gebäuden so viel zu tun, dass es den Vorstand an den Rand seiner Kräfte bringt“, sagte auch Steinert und verwies auf die erforderliche Innensanierung der Kirche. „Wir müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können. Deshalb empfiehlt auch das Landeskirchenamt ganz klar: abgeben.“

Von Ines Alekowa