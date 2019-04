Borsdorf/Panitzsch

„Danke für Deine Rücksichtnahme!“, steht auf dem selbst gebastelten Button mit dem zwinkernden Smiley, den Emma Mittag Jasmin Hesse vor der Kindertagesstätte „Parthenflöhe“ in Panitzsch überreicht. Die Mutter hatte, als sie Tochter Johanna in die Einrichtung brachte, ihr Auto ordnungsgemäß in einer der Parkbuchten abgestellt. Die Vorschulgruppen waren am Dienstagmorgen in die Rolle der Verkehrspolizei geschlüpft, um für mehr Ordnung und Sicherheit vor ihrem Kindergarten zu sensibilisieren. „Hier wird oft ganz unmöglich geparkt“, beschreibt Annekathrin Buchold, die gerade Töchterchen Stella bringt, das Problem. „Tolle Aktion“, lobt sie deshalb.

Jasmin Hesse mit Töchterchen Johanna freut sich über den Danke-Button, den ihr Emma (v.r.) für vorbildliches Parken überreicht. Quelle: Ines Alekowa

Knotenpunkt an der Borsdorfer Straße

Initiiert hatte diese Aktion im Rahmen eines Verkehrserziehungsprojektes der Elternrat zusammen mit der Kita. „Wir engagieren uns schon seit vielen Jahren für eine sichere Umgebung der Kinder“, sagt dessen Vorsitzende Tanja Schroeder. Denn die Lage des Kindergartens birgt in mehrerlei Hinsicht Gefahrenpotenzial. An der Borsdorfer Straße, einer Kreisstraße, gelegen, bilden Kita, Sparkasse und eine Arztpraxis einen stark frequentierten Knotenpunkt. Hinzu kommt die Bushaltestelle direkt vor der Kita. Außerdem führt der Schulweg zur Grundschule über die Borsdorfer Straße.

Kita in Panitzsch für weniger Kinder konzipiert

Ein Lächeln gab's zum Beispiel für ordnungsgemäßes Parken. Quelle: Ines Alekowa

„Das Problem ist“, sagt Kita-Leiterin Birgit Kaden, „dass die Parkplätze eigentlich für deutlich weniger Kitaplätze konzipiert waren.“ Der Neubau war für 130 Kinder geplant, der Altbau sollte eigentlich abgerissen werden. Jetzt besuchen 225 Kinder die Kita. „Morgens, wenn sie gebracht, und nachmittags, wenn sie abgeholt werden, gibt es in der Straße Am Kornfeld, wo sich der Haupteingang befindet, manchmal kein Vor und Zurück.“ „Sogar im Einmündungsbereich der Seitenstraße wurde geparkt“, ergänzt Schroeder. Seit einer Woche untersagen dies hier Zickzack-Grenzmarkierungen.

Borsdorf schafft Kurzzeitparkplätze an der Sparkasse

Die Gemeinde, lobt Schroeder, habe auch reagiert und zwei weitere Kurzzeitparkplätze vor der Sparkasse eingerichtet. Außerdem sollen die elf Plätze in Parkbuchten für leichteres Ausparken schräg angeordnet werden. Natürlich, sagt Schroeder, habe man auch auf Elternabenden das Problem angesprochen und Elternbriefe geschrieben. „Seitdem wird bewusster auf ein ordnungsgemäßes Parken geachtet, aber leider noch immer nicht von allen.“

Der Zebrastreifen an der Kita in Panitzsch soll Sicherheit bieten, doch nicht jeder Autofahrer beachtet ihn. Quelle: Ines Alekowa

Zu hohes Tempo auf der Straße durch Panitzsch

Doch das Parken ist nur ein Teil des Problems. Das andere ist das zu schnelle Fahren auf der Kreisstraße; Ortsfremde wissen zudem nicht, dass sich hier eine Kita befindet.

Ein Antrag des Elternrates, das Tempo vor der Kita auf 30 kmh zu begrenzen, lehnte das Landratsamt (LRA) jedoch kürzlich ab. „Die Situation wurde als nicht so gefährlich eingeschätzt, weil es einen Zebrastreifen gibt und unser Haupteingang in der Seitenstraße liegt“, berichtet Schroeder. Allerdings sei bei der Vor-Ort-Begehung durch Mitarbeiter des LRA der größte Ansturm schon vorbei gewesen.

Kita geht in Widerspruch zur Entscheidung der Behörde

„Wir lassen aber nicht locker und gehen gegen den Bescheid in Widerspruch“, gibt sich Schroeder kämpferisch. Einen Teilerfolg habe man immerhin erzielt. Das LRA will ein Schild ,Achtung, Kinder!’ aufstellen. „Aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre das deutlichere Signal. Wir würden uns schon über eine auf die Stoßzeiten 7 bis 9 und 15 bis 17 Uhr beschränkte freuen.“ Zumindest wolle das Landratsamt verstärkt kontrollieren, so Schroeder. Dass Polizeihauptmeisterin Zickmantel vom Polizeirevier Leipzig Südost gerade am Dienstagmorgen den Verkehr im Blick hatte, war reiner Zufall, verlieh der Aktion aber Nachdruck.

Schwere Unfälle mit Kindern nahe der Kita

Denn dass hier Handlungsbedarf besteht, zeigten gleich zwei Unfälle allein im vergangenen halben Jahr. Bei dem einen war ein Grundschüler, der mit seinem Rad am Zebrastreifen die Straße überqueren wollte, von einem Fahrzeug aus Richtung Taucha erfasst und verletzt worden. Bei dem zweiten wurde ein Kind von einem Auto schwer verletzt, als es hinter dem Schulbus über die Straße gehen wollte.

Tadelnder Blick: Mit diesem Button kritisierten die Kinder falsches Verhalten der Autofahrer. Quelle: Ines Alekowa

Dass es auch rücksichtsvoll geht, war am Dienstag zumindest zwischen 7.30 und 8 Uhr zu beobachten. Das Verkehrschaos blieb aus und die Button mit dem tadelnden Gesicht blieben im Körbchen.

Von Ines Alekowa