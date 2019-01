Machern

In Machern herrscht akute Not an Kita-Plätzen. Der Landkreis hatte die Kommune bereits mit Nachdruck aufgefordert, bis zum geplanten Neubau einer Kita eine provisorische Lösung zu schaffen. In den vergangenen Wochen war die Gemeinde damit beschäftigt, denkbare Varianten für einen vorübergehende Schaffung von Betreuungsplätzen abzuklopfen.

Diese Überlegungen sollen nun am Donnerstag, 24. Januar, auf einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden, wie der stellvertretende Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) ankündigte. Dazu sind alle interessierten Eltern um 17.30 Uhr in den Ratssaal der Gemeindeverwaltung Machern, Schlossplatz 9, eingeladen. Eine Entscheidung über die Realisierung einer Übergangslösung werde der Gemeinderat zeitnah treffen, hieß es weiter.

Von Simone Prenzel