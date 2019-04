Kommentar von Kai-Uwe Brandt

Allzu eilig schien es die Wurzener Stadtverwaltung nicht mit dem CDU-Eilantrag zu haben. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass erst mit Nachdruck der Wunsch eines trägerübergreifenden Notfallplanes für Kitas auf die Tagesordnung des jüngsten Kulturausschusses wanderte. Dabei birgt das Thema genügend Brisanz, um nicht aufs behördliche Abstellgleis geschoben zu werden. Selbst wenn manche meinen, akute Situationen wie Ende März in der Muldestadt fallen eher unter die Rubrik Seltenheitswert. Wer so denkt, handelt grob fahrlässig. Etwas mehr Eifer wäre also angebracht gewesen.

Enthusiasmus entwickelten allerdings einige Nutzer in den sozialen Netzwerken. Aber leider fanden sie keine Lösungsansätze, sondern vor allem Schuldzuweisungen. Selbst Oberbürgermeister Jörg Röglin schrieb im Facebook, dass er nicht wisse, ob er lachen oder weinen soll. Fassungslos sei er allemal, dass gerade „die CDU, die in Dresden seit 30 Jahren regiert“, einen Notfallplan fordert. Übrigens regiert jene CDU seit 2004 mit dem Koalitionspartner SPD – bis auf die Jahre 2009 bis 2014 mit der FDP. So viel verantwortungsvolle Wahrheit muss sein, damit emotionale Funken nicht auch noch sinnlos Feuer schüren.

Letztlich dienen nur Resultate der Sache. Insofern ist der Kulturausschuss mit der zuletzt sachlich geführten Debatte über einen trägerübergreifenden Notfallplan auf gutem Weg. Jetzt gilt es zu überprüfen, inwieweit Arbeitsrecht und Versicherungsschutz einen Austausch der Fachkräfte gestatten. Oder ob es gar andere kurzfristige Optionen gibt, wie den von der Linksfraktion initiierten Einsatz ehrenamtlicher Helfer. Spätestens im Oktober will das Stadthaus den Parlamentariern die Ergebnisse vorstellen. Man darf gespannt darauf sein.

