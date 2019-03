Panitzsch

Zielstrebig steuerte die Tauchaerin Katrin auf eine Radierung von Max Schwimmer zu. Denn der Leipziger Künstler (1896 bis 1960) begeistert mit seinen filigranen Bildern noch immer viele Sammler. „Seine Werke gefallen mir sehr, viel kommt von ihm ja nicht auf den Markt.“

Ein paar Aquarelle hat sie schon, jetzt bot sich eine neue Chance. Denn die Kunstauktion am Wochenende in der Panitzscher Kirche konnte mit vielen großen Namen aufwarten. Die Palette reichte von Chagall über Klinger und Picasso bis zu Triegel und Tübke.

Keine weißen Wände in der Kirche in Machern

Seit 20 Jahren veranstaltet der Macherner Michael Ulbricht Kunstauktionen, stets fließen 15 Prozent des Erlöses in örtliche Projekte. „Wir wollen unsere Buntglasfenster restaurieren lassen, das wird rund 8000 Euro kosten“, sagte Pfarrer Reinhard Freyer.

Eine Kunstauktion sei da genau das richtige. Am passenden Ort war sie allemal, schließlich sind dort seit über 20 Jahren Kunstausstellungen zu sehen. „Seit 1997 gibt es bei uns in der Kirche keine weißen Wände mehr“, freute sich Freyer, der selbst ein Herz für die Kunst hat und hin und wieder auch neue Arbeiten kauft.

Reinhard Freyer mit einer Radierung von Max-Schwimmer. Quelle: Bert Endruszeit

Nachschub von den Erben

Nachschub für seine zahlreichen Auktionen bekommt Michael Ulbricht oft von den Erben langjähriger Sammler. „Die jungen Leute haben oft andere Interessen und trennen sich davon.“ So kommen immer wieder mal ganz besondere Werke auf den Markt. Erschwinglich seien sie immer, bei Preisen ab 40 Euro kommen auch Einsteiger auf ihre Kosten. Andererseits würden sich viele Sammler nur ungern von ihren einmal ergatterten Schätzen trennen. „Die wissen, was ihre Stücke wert sind und geben sie deshalb nicht gern her.“

Staunen über Kunstobjekte in Panitzsch

Staunende Blicke gibt es immer wieder: Die Leipzigerin Gaby hätte nie gedacht, dass auch Bilder von Mattheuer und Tübke in Panitzsch versteigert werden. „Das hätte ich so nicht vermutet, eigentlich sind die doch alle in festen Händen.“

Von Bert Endruszeit