Mit dem Umbau der Kindertagesstätte in Deuben soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Baugenehmigung wird für Mitte September erwartet. Um einen zügigen Baufortschritt zu gewährleisten, hat das Wurzener Ingenieurbüro Andreas Kewitz jetzt für einen zeitweisen Umzug der Kita in den Jugend- und Freizeittreff „Werner Moser“ in Bennewitz geworben.