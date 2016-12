Jörn-Heinrich Tobaben (hinten) will mit der Elektro-Ladestation an seinem Rittergut in Kössern auch den umweltfreundlichen Tourismus beleben. Stefan Moeller von der Firma „Strominator“ verleiht E-Autos und konnte sich mit seiner Tesla-Limousine von der Funktionstüchtigkeit der Ladestation überzeugen.



Quelle: Thomas Kube