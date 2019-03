Landkreis Leipzig/Brandis

Der Breitbandausbau in Deutschland ist – neben ausgeprägter Bürokratie für die Kommunen und regional technologischen Unterschieden – geprägt von Superlativen in einem Konkurrenzkampf der großen Dienstleister. Die Anbieter überschlagen sich mit Versprechen zu superschnellen Giga-Netzen. Am Ende bekommt die schnelle Datenleitung, wer den entsprechenden Tarif bucht. Um diese Leistungen aber flächendeckend anbieten zu können, braucht es die technischen Voraussetzungen - das ist der Markt für Telekommunikations- und Netzdienstleister. Die greifen in ihren Dienstleistungen nach den Sternen - und nach den Millionen aus den öffentlichen Förderprogrammen.

Förderprogramme für Kommunen oft unwirtschaftlich

Wenn die überhaupt in Anspruch genommen werden können. Die Kommunen müssen Eigenmittel in nicht unerheblicher Menge bereitstellen. Der Investitionsbedarf in Brandis beispielsweise liegt bei zwölf Millionen Euro. Der gesamte Haushalt der Stadt beträgt nur 15 Millionen Euro. Selbst bei einer 90-prozentigen Förderung nicht zu stemmen. Bei einer 100-prozentigen Förderung fehlt es an Personal. „Die kleineren Kommunen werden abgehängt, das kann nicht politischer Wille sein“, sagt Brandis’ Bürgermeister Arno Jesse.

Privatwirtschaftliche Kooperation soll Ausbau ermöglichen

In Teilen der Landkreise Leipzig und Nordsachen teilen sich jetzt zwei Konzerne Arbeit und Geld: Die Deutsche Glasfaser ( DG) und Envia Tel gehen fortan Hand in Hand. Wollen 30.000 Anschlüsse mit kupferfreiem Glasfasernetz versorgen.

„Unser erstes Ausbauprojekt in Thallwitz haben wir abgeschlossen. In Bad Düben, Brandis und Borsdorf läuft die Umsetzung auf Hochtouren“, sagt Uwe Nickl von der DG. Auch das Gewerbegebiet Beucha-Brandis wurde bereits erschlossen. Trebsen soll folgen. In Borsdorf, Großpösna, Kitzscher und Rackwitz ist die Anbindung der Gewerbestandorte 2020 geplant. In Bennewitz und Böhlen werden mögliche Glasfaser-Ausbaugebiete derzeit untersucht. Mittelfristig sollen bis zu 18.000 weitere Highspeed-Anschlüsse bereitgestellt werden.

Es bleiben weiße Flecken

Konkurrenz belebt das Geschäft: Die Telekom habe sofort mit dem Glasfaser-Ausbau bis zum Verteilerkasten begonnen, als DG und Envia Tel erste Projekte angeschoben hatte. „Wir kommen auf eine fast vollständige Abdeckung“, so Jesse. Fast. Es bleiben auch hier weiße Flecken, wie etwa in Polenz. Das würde nun über den Landkreis erschlossen, allerdings rechnet Jesse damit „frühestens in drei Jahren“. Langfristig, so Nickl, müsse es überall Kooperation geben: „Es macht keinen Sinn, Glasfaser mit Glasfaser zu überbauen. Die einzigen, die davon profitieren, sind Baufirmen.“

Von Ines Alekowa und Thomas Lieb