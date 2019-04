Wurzen

Präzisionsarbeit in luftiger Höhe: Per Schwerlastkran wurden am Freitagvormittag die drei alten Eisenhartgussglocken der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai samt stählernem Joch aus dem Turm gehoben. Bereits gegen 9 Uhr versammelten sich die ersten Schaulustigen in der Dresdener Straße, um dem Ereignis beizuwohnen. „So etwas sieht man ja nicht alle Tage“, sagte Pfarrer Alexander Wieckowski und freute sich über das rege Interesse.

Fensteröffnung für große Glocke verbreitert

Zuvor hatte die Firma Dumjahn Metallbau aus Burkartshain den Glockenstuhl demontiert. „Da die große Glocke viel breiter als die Fensteröffnung ist, musste jeweils seitlich das Mauerwerk herausgebrochen werden“, so Wieckowski.

Zur Galerie Per Schwerlastkran wurden die drei alten Eisenhartgussglocken jetzt aus dem Turm der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai gehoben. Das Ereignis lockte so manchen Schaulustigen.

Wie berichtet, erhält das Gotteshaus drei neue Glocken – diesmal aus Bronze. Sie werden in der traditionsreichen Glockengießerei Bachert mit Sitz in Neunkirchen ( Baden-Württemberg) gefertigt. Der Guss erfolgt am 26. April ab 15 Uhr – „an einem Freitag zur Sterbestunde Jesu Christi“. Am 1. September zum Weltfriedenstag soll dann erstmals das neue Geläut zu hören sein.

Alle drei Klangkörper verbleiben in Wurzen

Und was passiert jetzt mit den alten Glocken? Pfarrer Wieckowski klärte so manchen fragenden Zuschauer auf. Alle drei Klangkörper, die einst der Inhaber des Drahtseilwerkes Wurzen Wilhelm Kaniß (1847 – 1927) stiftete und die erstmals am 31. Juli 1919 schlugen, verschwinden jeweils nicht aus dem Blickfeld der Wurzener. Vielmehr erklärte sich der ehemalige Unternehmer Matthias Hühn bereit, das Trio auf dem Gelände Dresdener Straße 64 zu platzieren, sodass es hier jeder sehen kann.

Von Kai-Uwe Brandt