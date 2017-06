Wurzen. Dass sich Leistungsbereitschaft auszahlen kann, haben etwa 20 Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Leipzig unter Beweis gestellt, denen das Lernen nicht immer leicht gefallen ist. Unter dem Motto „Anstrengung lohnt sich“ wurden sie für ihren erfolgreichen Hauptschulabschluss mit einem Festakt geehrt. Gratulanten in der Aula des Beruflichen Schulzentrums Wurzen waren am Donnerstagabend Vertreter der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig, des Landkreises sowie Abgeordnete von Land- und Bundestag, ebenso Vertreter der regionalen Wirtschaft und die Eltern der Absolventen. Für das kulturelle Rahmenprogramm legten sich Schüler der Pestalozzi-Oberschule Wurzen ins Zeug.

Der Festakt fand das fünfte Mal in diesem Rahmen statt, wobei Landrat Henry Graichen (CDU) betonte, „dass nicht jene Schüler im Vordergrund stehen, die mit überdurchschnittlich guten Zensuren auf ihrem Zeugnis glänzen, die sich aber im Laufe ihrer Ausbildung durch soziale Kompetenzen und besondere Leistungs- und Einsatzbereitschaft ausgezeichnet haben, so dass sie von ihren Lehrern vorgeschlagen wurden.“ Die erwähnten Kompetenzen beziehen sich beispielsweise auf Streitschlichtung, den allgemeinen Umgang untereinander und die Integration von Mitschülern mit Migrationshintergrund, ebenso auf besondere Qualitäten im Lernalltag. Und an solchen Kompetenzen sei auch der Arbeitsmarkt interessiert, wohl wissend, dass sich die Potenziale vieler Jugendliche nicht nur in 1a-Noten widerspiegeln würden, sondern im pragmatischen Engagement. Deshalb fanden Manfred Lukaseder vom Lions Club Wurzen „Graf Lindenau“, Andreas Woda von der Leipziger Volksbank und Andreas Kultscher von der Regionalbus Leipzig GmbH anerkennende Worte, die im Tenor gleichlautend waren und animierten, den eingeschlagenen Weg zielorientiert fortzusetzen.

Mit dieser Form der Wertschätzung erfüllte sich ein Wunsch der Bildungsagentur, den die Referatsleiterin Birgit Willhöft formulierte. „Uns ist es ganz wichtig, dass die erreichten Leistungen dieser Schüler von Ober- und Förderschulen sowie beruflichen Schulzentren vom und im Landkreis wahrgenommen werden, um den Absolventen Türen für weiterführende Schulen oder Ausbildungschancen zu öffnen.“ Zum positiven Nebeneffekt gehöre, „dass diese Auszeichnung Motivation für andere Hauptschüler ist“, ergänzte Willhöft. Jörg Heynoldt als Chef der Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig, betonte allerdings auch, dass mit dem erfolgreichen Hauptschulabschluss erst ein Etappenziel auf dem Weg zu einer späteren Ausbildung erreicht sei.

Von Frank Schmidt