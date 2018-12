Landkreis Leipzig

Am 26. Mai 2019 entscheiden die Bürger nicht nur über die Zusammensetzung von Stadt- und Gemeinderäten, sondern auch über ein neues Kreisparlament. Als bei der vorangegangen Wahl im Jahr 2014 die Stimmen abgegeben wurden, tauchten in den Listen noch Städte wie Kohren-Sahlis oder die Gemeinde Espenhain als eigenständige Kommunen auf. Mit der Festlegung der Wahlkreise wird nun zahlreichen Veränderungen auch auf kommunaler Ebene Rechnung getragen.

Insgesamt wird die Region zwischen Thallwitz im Norden, Grimma im Osten, Geithain im Süden und Pegau im Westen in zehn Wahlbezirke unterteilt. Bei der Abgrenzung wurden die örtlichen Verhältnisse und der räumliche Zusammenhang berücksichtigt sowie die Gemeindegrenzen eingehalten.

Landkreis hat derzeit 258.088 Einwohner

Zum entscheidenden Stichtag am 31. Dezember 2017 hatte der Landkreis nach Angaben des Statistischen Landesamtes 258.088 Einwohner. Bei der Bildung von zehn Wahlkreisen ergibt das eine durchschnittliche Einwohnerzahl je Wahlkreis von rund 25.800. Maximal zulässig nach oben und unten sind Abweichungen von 25 Prozent in der Einwohnerzahl.

Eine Vorgabe des Sächsischen Kommunalgesetzes, die nun in allen zehn Wahlbezirken eingehalten wird. Noch vor einigen Monaten war befürchtet worden, dass der Wahlkreis 5 ( Frohburg/ Geithain) unter die unterste Grenze rutschen könnte. Deshalb hatte der Kreiswahlausschuss erwogen, Ortsteile eines anderen Wahlkreises zuzuschlagen. Im Gespräch war, die Bornaer Ortsteile Neukirchen, gegebenenfalls mit Zedltitz, und Wyhra, dem Wahlkreis 5 zuzuordnen. Eine Lösung, die Bürgern und Kommunalpolitikern nun erspart bleibt, denn auch im Raum Frohburg/ Geithain wird die vorgeschriebene Mindestgröße nun – wenn auch knapp – erreicht.

Verkleinerung des Kreisparlaments

Die Städte Markranstädt, Pegau, Groitzsch sowie die Gemeinde Elstertrebnitz werden mit 30.596 Einwohnern den größten Wahlkreis bilden. Dicht gefolgt von Borna mit 29.999 Menschen zum Stichtag 31. Dezember 2017. Der kleinste Wahlkreis – Frohburg/ Geithain – bringt es auf 19.573 Einwohner.

Die Verkleinerung des Kreisparlaments hatte der Kreistag bereits im Sommer beschlossen. Auf Grund des Bevölkerungsrückgangs muss sich das oberste Entscheidungsgremium auf Kreisebene verkleinern – von derzeit 92 auf künftig nur noch 86 Sitze.

Neben der Zusammensetzung des Kreistages entscheiden die Bürger am 26. Mai 2019 auch darüber, wer künftig in den Kommunalparlamenten vor Ort das Sagen hat. Nach jetzigem Stand werden die Wähler für die Bildung von 19 Stadträten, zwölf Gemeinderäten und voraussichtlich 74 Ortschaftsräten zur Urne schreiten. Ihr Votum ist ebenfalls für die am gleichen Tag stattfindende Europawahl gefragt. Der Landtag wird am 1. September 2019 gewählt.

Einwohner je Wahlkreis Wahlkreis 1: Stadt Markranstädt, Stadt Pegau, Stadt Groitzsch, Gemeinde Elstertrebnitz mit 30 596 Einwohner Wahlkreis 2: Stadt Böhlen, Stadt Zwenkau, Stadt Rötha mit 21 965 Einwohnern Wahlkreis 3: Große Kreisstadt Markkleeberg mit 24 644 Einwohner Wahlkreis 4: Große Kreisstadt Borna, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Neukieritzsch mit 29 999 Einwohnern Wahlkreis 5: Stadt Frohburg, Stadt Geithain mit 19 573 Einwohnern Wahlkreis 6: Stadt Colditz, Stadt Bad Lausick, Gemeinde Otterwisch, Stadt Kitzscher mit 22 943 Einwohnern Wahlkreis 7: Große Kreisstadt Grimma mit 28 153 Einwohnern Wahlkreis 8: Stadt Naunhof, Stadt Trebsen, Gemeinde Großpösna , Gemeinde Belgershain, Gemeinde Parthenstein mit 24 727 Einwohnern Wahlkreis 9: Gemeinde Machern, Stadt Brandis, Gemeinde Bennewitz, Gemeinde Borsdorf mit 29656 Einwohnern Wahlkreis 10: Große Kreisstadt Wurzen, Gemeinde Lossatal, Gemeinde Thallwitz mit 25 752 Einwohnern Angaben: Landkreis Leipzig

Von Simone Prenzel