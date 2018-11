Brandis

Eltern von Krippenkindern müssen für eine Betreuung in Brandis künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Ohne Diskussion hat der Brandiser Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag mehrheitlich, das heißt bei nur zwei Gegenstimmen, eine Änderung der Satzung für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen beschlossen. Es ist die dritte Änderung seit 2014, zuletzt wurde die Satzung 2017 angepasst. Die neuen Gebührensätze gelten ab Januar 2019.

Brandiser liegen an der unteren Grenze

Basis für deren Neufestlegung bilden die Betriebskosten von 2017. „Bei deren Abrechnung hat sich herausgestellt, dass wir in der Krippe außerhalb der vom Gesetzgeber festgelegten Mindestbeitragsspanne von 20 bis 23 Prozent liegen“, begründete René Fleck, im Rathaus verantwortlich für Schulen, Kita, Jugend und Kultur, den unpopulären Schritt. Die Stadtverwaltung schlug deshalb vor, den Beitrag auf die untere Grenze anzuheben. Das sind für Familien künftig 190 Euro für das erste Kind bei einer bis neunstündigen Betreuung, bis jetzt waren dafür 185 Euro zu berappen. Beim zweiten Kind in der Einrichtung steigt der Satz von 111 auf 114 Euro, beim dritten Kind von 37 auf 38 Euro. Bei bis zu sechs und bis zu viereinhalb Stunden Betreuung liegen die Gebührenforderungen fürs erste Kind bei 126,67 Euro (123,33) und 95 Euro (92,50).

Kindergarten und Hort bleiben bei bisherigen Beiträgen

In Kindergarten und Hort dagegen bewegt sich der Beitrag der Eltern zu den Betriebskosten bereits innerhalb der gesetzlichen Vorgabe und ändert sich deshalb nicht, erklärte Fleck. Erhoben werden könnten hier 20 bis 30 Prozent, auch hier bleibt Brandis mit je rund 20,4 Prozent - 90 Euro für bis zu neun Stunden im Kindergarten und 55,20 Euro für bis zu sechs Stunden im Hort - am unteren Limit.

Die Betriebskosten sind in der Krippe am höchsten. Ein Neun-Stunden-Krippenplatz verursacht pro Monat 753 Euro Personalkosten und 193 Euro Sachkosten, summa summarum 946 Euro. Im Kindergarten stehen dem 441 und im Hort 271 Euro gegenüber. Einen Teil dieser Kosten trägt das Land mit. Fleck belegte allerdings auch das Auseinanderdriften von Landeszuschuss und den von den Kommunen zu tragenden Kosten. Habe sich der Freistaat 2008 noch mit 150 Euro beteiligt, das sind 20 Prozent der Betriebskosten, betrage der Zuschuss aktuell trotz stufenweiser Anhebung nur noch knapp 19 Prozent. „Das heißt, die Kosten aus der Änderung des Personalschlüssels von 1:6 auf derzeit 1:5 in der Krippe sind bei den Kommunen hängen geblieben.“

Von Ines Alekowa