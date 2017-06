Borsdorf. Gleichwohl der Handwerkskammer zu Leipzig unter anderem durch die politische Entscheidung zum Wegfall der Meisterpflicht der Schuh drückt, veranstaltete sie im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Borsdorf ein Sommerfest, um dort mit Vertretern des Handwerkes, der Politik und Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Trotz dieses bedauerlichen Einschnittes und mit dem Duft von frischen Rostern in der Nase, zeigte sich Kammerpräsident Claus Gröhn betont gut gelaunt und freute sich darüber, „dass es dem Handwerk in der Tat etwas besser geht, als in den vergangenen Jahren. Die Nachfrage und damit die Auftragslage sei sehr gut und liege im Kammerbezirk mit sechs Prozent über dem sachsenweiten Durchschnitt.“ In diesem Kontext warb er um „dringend benötigte Nachwuchskräfte“, die unter anderem auf dem etwa 50 000 Quadratmeter großen Areal des BTZ in 44 verschiedenen Handwerksberufen ausgebildet werden.

Auf das Problem Meisterpflicht angesprochen, zog er dann doch mal kurz seine Augenbrauen hoch. „Jeder, der will, kann sich ohne berufliche Qualifikation, also ohne Meister- oder Gesellenausbildung in einer Vielzahl von Handwerksberufen selbstständig machen – das kann nicht sein!“ Dieser Umstand habe bereits negative Auswirkung auf den Nachwuchs, aktuell im Fliesenlegerhandwerk. Denn Selbstständige ohne Meisterbrief dürften und könnten nicht ausbilden. „Unsere Kultur des deutschen Handwerkes muss erhalten bleiben, und die Meisterpflicht uneingeschränkt wieder eingeführt werden“, forderte Gröhn.

Von Frank Schmidt