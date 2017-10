Kühren geht mit neuer Ausstellung auf die Rolle

Wurzen/Kühren. Zu einer ganz besonderen Ausstellung lädt der Heimatverein Kühren für Sonnabend auf den Dreiseitenhof Haberland in der Schulstraße 25 ein. „Wir gehen auf die Rolle ... heißt das Eröffnungsmotto der neuen Schau bei Kaffee und frischem Kartoffelkuchen. Denn zu sehen gibt es alte Wäscherollen. Darunter ein großes Prachtstück und sieben kleinere Mangeln, die die Mitglieder in unzähligen Stunden intensiv reinigten, aufbereiteten und pflegten, um sie jetzt den Einwohnern von Kühren und hoffentlich vielen Gästen von außerhalb zu zeigen.

Darüber hinaus trugen die Chronisten zahlreiches Bildmaterial zusammen, welches an den Wänden aufgehängt und in vorbereitete Holzschienen aufgestellt wurde. Der Aufbau der großen Wäschemangel erfolgte übrigens schon am 19. November des Vorjahres im ehemaligen Pferdestall auf Haberlands Hof, den der Verein extra dafür malerte. Wie die Gemeinschaft mitteilte, soll mit der neuen Ausstellung vor allem jüngeren Besuchern gezeigt werden, wie einst ein „Wäschemangel-Tag“ verlief; ältere Gäste können sich dank der Exponate sicherlich an die früheren Zeiten erinnern.

Umrahmt wird die Eröffnung ab 14.30 Uhr musikalisch mit der Gruppe „Vergissmeinnicht“. Für die kleinen Besucher hat der Kührener Heimatverein ferner eine Bastelecke rund um die Kartoffel vorbereitet.



Von kub