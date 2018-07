Wurzen/Kühren

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kühren wollten nichts dem Zufall überlassen und haben für ihren Wehrleiter, Hendrik Franke, ein Ehrenspalier gebildet. Wo? Vor dem Standesamt in Wurzen, denn dort hat der 30-Jährige seine ein Jahr jüngere Claudia geheiratet. „Nach genau sieben Jahren und sieben Monaten des gemeinsamen Kennenlernens“, verriet das Brautpaar, nachdem es durch einen mit Wasser gefüllten Feuerwehrschlauchtunnel lief.

Blumenkinder aus der Jugendfeuerwehr

Natürlich über einen Blumenteppich, der von Knirpsen der Jugendfeuerwehr als Blumenkinder ausgebreitet wurde. Dann bekamen die Wartenden vor dem Standesamt endlich das bestätigt, was sie unbedingt hören wollten. „Natürlich, wir haben beide Ja gesagt.“

Säge und Feuerwehrspritze

Und damit waren Braut und Bräutigam verdammt, mit einer Säge noch einen mächtigen Baumstamm durchzutrennen und mit einer Mini-Feuerwehrspritze einen Büchsenturm zur Strecke zu bringen. Erst dann bildete sich eine Gratulationsschar um das frisch vermählte Paar, bevor Katja Kießling vom Feuerwehrverein den beiden mit einem Glas Sekt etwas Spritziges reichte.

Apropos. Während Hendrik schon in der Jugendfeuerwehr aktiv war und erst im Frühjahr zum Ortswehrleiter gewählt wurde, ist Claudia zumindest schon im Feuerwehrverein aktiv. „Ich denke, das bleibt auch so. Aber ich werde meinem Mann für seine ehrenamtliche Arbeit den Rücken frei halten“, versprach sie, die bei Lift Ket in Wurzen als Buchhalterin tätig ist, während er im gleichen Betrieb Sachbearbeiter ist. Doch bevor es zurück in die Firma geht, freuen sich beide nun auf die Flitterwochen in Italien und Österreich.

Von Frank Schmidt