Landkreis Leipzig/Naunhof

Am 6. Oktober 2015 begann ihre Lehre beziehungsweise Ausbildung im Berufsschulzentrum Wurzen. Diese Woche nun der krönende Abschluss: 17 Landwirte, sechs Tierwirte, zwei Landwirtschaftswerker, drei Fachkräfte Agrarservice, vier Hauswirtschafterinnen und drei hauswirtschaftstechnische Helferinnen erhielten ihre Freisprechung zum Jungfacharbeiter und die Zeugnisse für ihre Lehrausbildung. „Sie gelten fortan als Botschafter für die Landwirtschaft,“ sagte Landrat Henry Graichen (CDU) bei der feierlichen Veranstaltung im Freizeitzentrum Grillensee in Naunhof. „Gerade Sie sind für unsere Gesellschaft wichtig, weil sie die Ernährungsgrundlage für die Bevölkerung absichern. Außerdem tragen Sie als Landwirte zur Pflege unserer Kulturlandschaften bei.“ Aber auch in diesen traditionellen Berufen, so Graichen, dürfe man sich vor Neuerungen nicht verschließen. „Ich denke da an Verknüpfungen mit dem Tourismus, so wie es uns das Sächsische Obstland bereits vormacht.“

Freisprechung – eine Zeremonie aus dem Mittelalter

Auch Kerstin Lässig, Abteilungsleiterin des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, war extra aus Dresden für ein Grußwort nach Naunhof gekommen. Sie erinnerte daran, dass die sogenannte Freisprechung bereits aus dem Mittelalter stamme. Mit dem Gesellenbrief wird den Junggesellen bestätigt, dass sie nach drei Jahren Ausbildung den Anforderungen der heutigen Berufswelt gewachsen sind. „Sie haben Fachwissen, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen bewiesen und in Ihrer Ausbildungszeit bereits erste Höhen und Tiefen des Berufslebens miterleben können. Nun erwartet Sie der Alltag mit all seinen beruflichen Facetten.“

Weibliche Absolventen mit besseren Ergebnissen

Dann war es endlich soweit. Kerstin Orgis, die Ausbildungsberaterin des Landkreises und Organisatorin der Veranstaltung, trat ans Mikrofon und begann mit der Zeugnisübergabe. „Die gute Nachricht zuerst: Alle heutigen Teilnehmer haben bereits einen festen Arbeitsplatz sicher oder werden sich an Fachschulen weiterqualifizieren und den Meisterabschluss anstreben.“ Bei den Land- und Tierwirten, fügte sie hinzu, hätten übrigens die Mädchen deutlich bessere Ausbildungsergebnisse vorzuweisen.

Zwei Thüringen in sächsischer Ausbildung

Jahrgangsbeste mit einer glatten 1,0-Abschlussnote wurde Tierwirtin Erika Schreiber. Auch Landwirtschaftswerker Martin Winter und Landwirtin Paula Sophie Hufe zählen zu den Jahrgangsbesten, die von Landrat Henry Graichen das Abschlusszeugnis überreicht bekamen. Ein Novum: Erstmals erhielten zwei Thüringer ihr Facharbeiterzeugnis durch Verantwortliche des Landkreises überreicht. Beide haben im Gut Engelsdorf Agrarprodukte GmbH ihre praktische Abschlussprüfung absolviert und wurden drei Jahre am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wurzen in der Landesfachklasse beschult.

Von Thomas Kube