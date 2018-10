Wurzen

Wenn Wände sprechen könnten, hätten die Mauern des Kulturhistorischen Museums allerhand zu erzählen. Zum Beispiel vom Herbst 1813, als bei Leipzig die Völkerschlacht tobte. Wurzen blieb von den Wirren des Krieges nicht verschont. Über das Schicksal eines Bürgers recherchierte jetzt Museumsleiterin Sabine Jung – Carl Gottlieb Sommer (1757 – nach 1826).

Kaufmann bewirtet Napoleon in Wurzen

Mit 32 Jahren erwirbt der Großkaufmann und Rauchwarenhändler das heutige Museum, in dem vom 8. zum 9. Oktober 1813 Napoleon Bonaparte nächtigte. „Bis dahin machte Sommer prächtige Geschäfte in der Messestadt Leipzig am Brühl und kam zu Reichtum“, erzählt Jung. Doch nicht nur der französische Herrscher logierte seinerzeit in der Domgasse 2, sondern zwischen 1813 und 1815 gleich sieben hochrangige Gäste, darunter der französische Commandante von Sarit, Graf von Wittgenstein, Prinz Eugen von Württemberg und Fürst Nikolai Grigorjewitsch Repnin-Wolkonski. „Was wir wissen, ist, dass die Bewirtung jener Personen immense Kosten verursachte, um deren Rückerstattung Sommer lange kämpfte.“ Jedoch ohne Erfolg. Als Kosakentruppen nach Napoleons Niederlage am 16. Oktober durch Wurzen ziehen und die französischen Posten an der Muldebrücke vertreiben, plündern sie das Sommer’sche Pelzlager. Von diesem Schlag erholt sich der Patrizier nie. 1825 muss er Konkurs anmelden.

Neue Erkenntnisse werben für Museum Wurzen

„Leider verfügen wir im Museum über keinerlei Unterlagen all der Geschehnisse. Es existiert weder ein Bildnis Sommers noch Biografisches“, so Jung. Insofern ist die promovierte Kunsthistorikerin glücklich darüber, dass die kommunale Einrichtung mit Raymund Töpfer personellen Zuwachs erhielt. „Denn das ermöglicht uns jetzt, eben auch mal Forschungsarbeit zu betreiben.“ Schließlich besitze das Wurzener Haus eine überregionale Bedeutung und neue, publizierte Erkenntnisse seien Werbung für das Museum und zugleich für die Stadt.

Akte Sommer umfasst 200 Seiten

Die harten Fakten der Geschichte suchte und fand Jung übrigens im Staatsarchiv Leipzig. Allein 200 Seiten umfasst die Akte Sommer. Momentan transkribiert Jutta Heller die Ablichtungen der in altdeutsch verfassten Schriften – „wofür wir sehr dankbar sind“. Zwei Seiten pro Tag schaffe die geübte Expertin, die bereits vor Jahren die Historie der Domkantorei übersetzte, fügt Jung an und gibt noch eine Episode aus den vorhandenen Material zum Besten.

Demnach schilderte Sommer, was er unternahm, um den Commandanten von Sarit milde zu stimmen, damit in Wurzen nicht das Gleiche passierte wie in Püchau, wo der Franzose Prügelstrafe androhte, falls die Bürger seine Befehle missachten. Der Kaufmann bewirtete ihn also mit ausgesuchter Höflichkeit, richtete sogar seine Geburtstagsfeier aus. Beim Gastmahl überreichte Sommers ältester Sohn ein eigens verfasstes Gedicht mit kostbarer Pfeife. Da der Kommandant seinen Jahrestag selbst vergessen hatte, zeigte er sich gerührt und forderte seinen Gastgeber auf, von ihm zu bitten, was er wollte. „Ich erklärte feyerlich: Für mich habe ich nichts zu bitten, aber schenken Sie der armen Stadt die Requisition (Beschlagnahmung für militärische Zwecke).“ Und er antwortete: „Wenn Sie glauben, dass sie schon so gelitten hat, so verlange ich nichts und die Requisition unterbleibt.“

Napoleon-Tasse im Biedermeier-Zimmer

Zuletzt verweist die Museumsleiterin auf ein bedeutendes Exponat, das hinter Vitrinenglas im Biedermeier-Zimmer steht und zum Hausrat der Familie Sommer gehörte – die Napoleon-Tasse. Im feinen Porzellan kredenzte die Gemahlin des Pelzhändlers vor 205 Jahren dem Kaiser exotischen Kakao. Der Legende nach soll der Korse die Tasse aus der Kutsche auf das Pflaster der Domgasse geworfen haben. „Eine treue Seele fügte die Scherben wieder zusammen.“

Was die alten Akten aus dem Staatsarchiv Leipzig außerdem noch alles ans Tageslicht bringen, will Jung nach Fertigstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen und für weitere Forschungen ins Internet stellen.

Von Kai-Uwe Brandt