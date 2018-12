Wurzen/Streuben

Auf der Dorfstraße in Streuben hat ein weißer LKW am Dienstagnachmittag den Gartenzaun des Grundstücks mit der Hausnummer 21 beschädigt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Eine 69-jährige Nachbarin wurde Zeugin des Vorfalls und setzte den Geschädigten (43) in Kenntnis, der daraufhin Anzeige erstattete. Der entstandene Schaden wurde mit circa 800 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

Zudem bitten die Beamten um Mithilfe: Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrer oder dem LKW geben kann, soll sich beim Grimmaer Polizeirevier in der Köhlerstraße 3 oder telefonisch unter 03437/708925-100 melden.

Von LVZ