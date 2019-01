Wurzen

Nur neun Monate nach der Grundsteinlegung feierte die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Wurzen mit zahlreichen Gästen wie Pfarrer Alexander Wieckowski, den Bauleuten und dem Verwaltungsinspektor des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes, Michael Härtel, am vergangenen Sonntag die Einweihung ihres neuen Domizils im Crostigall 7. Tags zuvor hatte die LKG bereits für Interessierte den barrierefreien Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft des um 1980 abgerissenen Gasthofes „Zur Goldenen Rose“ geöffnet.

Verwaltungsinspektor Härtel dankt den Bauleuten und Spendern

Michael Härtel, Verwaltungsinspektor des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes. Quelle: Kai-Uwe Brandt

In seiner Ansprache zum Festakt ließ Härtel noch einmal die Chronologie der Ereignisse Revue passieren. Demnach entschied sich der Verband per Beschluss vom 4. Juli 2015 für die Errichtung der Wurzener Immobilie. Ende 2016 wurde der erste Bauantrag eingereicht und nach einigen Veränderungen am 1. November 2017 durch das Landratsamt genehmigt. Von da an ging es Schlag auf Schlag. 60 Tage nach dem Versenken der Edelstahlkapsel im Fundament schlug Härtel zum Richtfest Ende Juni den letzten Nagel im Dachstuhl ein.

Zu verdanken sei der rasche Ablauf vor allem dem Architekten Wolfgang Gerlach, dem Bauleiter Uwe Weißbach und nicht zuletzt den Mitarbeitern der Firma Gerlach-Haus aus Zwönitz (Erzgebirgskreis), betonte der Verbandsvorstand. Ebenso lobte er die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, die für mehr Parkplätze vor Ort ganz unkompliziert die angrenzende Böschung versetzte. Darüber hinaus sorgte die Unternehmensgruppe Kafril für den kostenlosen Aushub des ehemaligen Kellers, der sich noch auf dem Grundstück befand. Härtel: „In Wurzen wohnen wirklich viele gute Menschen.“

Nur 60 Tage nach Grundsteinlegung feierte die Landeskirchliche Gemeinschaft Wurzen das Richtfest ihres Neubaus im Crostigall. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Gemeinschaft blickt auf über 100-jährige Geschichte zurück

Finanziert wurde das Gemeinschaftshaus übrigens zum Teil durch Spenden. Dabei hob der Verwaltungsinspektor, ohne jedoch Namen zu nennen, das Engagement einer 80-Jährigen hervor, die für den Bau allein 6800 Euro zusammentrug. Zum Schluss seiner Rede überreicht der Gast aus Chemnitz der LKG Wurzen noch ein Kreuz mit den Worten: „Ich hoffe, es findet einen guten Platz in diesem Haus. Weitere Geschenke habe ich nicht mitgebracht, aber ich werde versuchen, die restlichen Rechnungen zu begleichen.“

Gemeinschaftspastor Hans-Jürgen Schmahl erinnerte einmal mehr an die über 100-jährige Geschichte der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wurzen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Anschluss erinnerte Gemeinschaftspastor Hans-Jürgen Schmahl einmal mehr an die Anfänge der LKG Wurzen mit heute circa 40 Mitgliedern. Demnach gründete Schmahls Urgroßvater Wilhelm 1909 einen Hausbibelkreis, der sich um Menschen mit Alkoholsucht kümmerte. 1911 erfolgte schließlich die offizielle Eintragung ins Vereinsregister beim „Verband für Landeskirchliche Gemeinschaftspflege im Königreich Sachsen“. Zunächst trafen sich die Gläubigen in der Wohnung des Fleischermeisters Arthur Lamprecht in der Jacobsgasse 9, später in der „Herberge zur Heimat“ am heutigen Clara-Zetkin-Platz 11. Bis 1966 musste die LKG noch öfter den Standort in Wurzen wechseln. Seither bietet die Gemeinschaft in der Friedrich-Engels-Straße 7 ihre Gesprächsrunden, Haus-, Frauen-, Jugend- und Kinderkreise sowie Kreativtreffs an. Allerdings konnten die baulichen Mängel im Hinterhof-Anwesen, dem ehemaligen Atelier des Fotografen Max Radig, nie beseitigt werden.

Jener Zustand gehört mit der Einweihung am 14. Januar der Vergangenheit an. Vom modernen Gemeinschaftshaus im Crostigall 7 konnten sich die Mitglieder und Gäste nach dem Festakt bei Kaffee und Kuchen selbst überzeugen.

Von Kai-Uwe Brandt