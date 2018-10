Landkreis Leipzig

Als erste Partei im Landkreis wird die CDU ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl nominieren. Somit hat in den nächsten Wochen die Parteibasis das Wort: In allen vier Wahlkreisen des Landkreises Leipzig bestimmen die Mitglieder darüber, welche Direktkandidaten die CDU ins Rennen schickt.

Zur Galerie Diese drei aktuellen CDU-Landtagskandidaten wollen ihr Mandat am 1. September 2019 verteidigen

Der Kreisvorstand habe beschlossen, die Nominierung der Direktkandidaten im Oktober durchzuführen, so CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch. Stimmberechtigt sind CDU-Mitglieder, die im jeweiligen Wahlkreis ihren Hauptwohnsitz haben und die üblichen Wahlkriterien erfüllen.

Hannelore Dietzschold macht Schluss

Drei bisherige Landtagsabgeordnete wollen ihr Mandat verteidigen: Svend-Gunnar Kirmes (Grimma), Oliver Fritzsche (Markkleeberg) und Georg-Ludwig von Breitenbach (Frohburg). Hannelore Dietzschold (Wurzen) hatte bereits erklärt, nach zehn Jahren Arbeit im Sächsischen Landtag nicht erneut kandidieren zu wollen und aus der Landespolitik auszuscheiden.

Unterstützung der Kommunalwahlen

Die Christdemokraten, betonte von Breitenbuch, wollen möglichst frühzeitig mit der Vorbereitung auf den Urnengang am 1. September 2019 beginnen. „Auch die Unterstützung der Kommunal- und Kreistagswahlen am 26. Mai kommenden Jahres ist so besser möglich“, erklärt der Kreisvorsitzende. „Ziel der Partei ist es“, so Breitenbuch abschließend, „die solide CDU-Kommunalpolitik wie auch die gute und erfolgreiche Vernetzung mit der Landespolitik im Interesse unserer Heimat fortzusetzen.“

Von lvz