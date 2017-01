Borna. Die Kreis-CDU geht mit Katharina Landgraf als Direktkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Die 62-jährige Frau aus dem Pegauer Ortsteil Großstorkwitz erhielt Freitagabend zur Kreismitgliederversammlung in Borna zum wiederholten Male das Vertrauen der Christdemokraten. 91,2 Prozent der anwesenden Mitglieder votierten für Landgraf, die seit 2005 im Bundestag sitzt und nun im September für die CDU erneut den Wahlkreis 154, der deckungsgleich mit dem Landkreis Leipzig ist, holen soll und will. Weitere Bewerber gab es zur Nominierungsveranstaltung am Freitag nicht. Von den 626 geladenen Mitgliedern hatten lediglich 93 den Weg ins Bürgerhaus „Goldener Stern“ gefunden. CDU-Kreisvorsitzender Georg-Ludwig von Breitenbuch und die anderen anwesenden Mitglieder gratulierten Landgraf zur Nominierung, beim anschließenden Neujahrsempfang klang der Abend gemütlich aus.

Würde Landgraf im September wieder den Sprung in den Bundestag schaffen, wäre das ihre vierte Legislaturperiode. Dabei weiß die studierte Diplom-Ingenieurin für Meliorationswesen, dass die Zeiten angesichts der kontroversen Debatten um die Asylbewerber nicht leichter geworden sind. Ihrer Ansicht nach könne nicht jeder Flüchtling aufgenommen werden. Die Probleme seien viel komplexer als es im Sommer und Herbst 2015 aussah, meint sie. Die Großstorkwitzerin empfindet es als Traumjob, im Bundestag zu sitzen und die deutsche Politik mitzubestimmen.

Auch die Linke hat mit Bundestagsmitglied Axel Troost schon ihren Kandidaten nominiert.



Von Frank Prenzel