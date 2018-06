Landkreis Leipzig

Die Besetzung klappte nicht im ersten Anlauf, aber nun ist ein neuer Amtsleiter gefunden: Der Grimmaer Jens Ranft, bisher im Kommunalen Jobcenter des Landkreises, beschäftigt, übernimmt ab sofort die Verantwortung für rund 130 Mitarbeiter im Jugendamt. Der Kreistag ernannte den 36-Jährigen auf seiner Sitzung am Mittwoch im Stadtkulturhaus Borna einstimmig.

Ranft setzt sich im zweiten Anlauf gegen 18 Mitbewerber durch

Nach der Wahl der vorherigen Amtsleiterin Ines Lüpfert zur Zweiten Beigeordneten des Landkreises vor einem Jahr war das Jugendamt in ständiger Vertretung von Katja Winkler geführt worden. Bei einer ersten Ausschreibung fand sich kein geeigneter Bewerber. Im zweiten Anlauf setzte sich Jens Ranft gegen 18 andere Interessenten durch.

Graichen attestiert dem Neuen Führungsqualität

Der Muldentaler ist Diplom-Sozialpädagoge und absolvierte ein Studium zum Sozialmanager. Seit 2005 ist Ranft bereits beim Landkreis beschäftigt, seit 2009 in leitender Funktion. Derzeit arbeitet er im Kommunalen Jobcenter (KJC) und ist dort als Fachbereichsleiter für Arbeitsintegration zuständig. Seine Eignung als Führungskraft habe er bei dieser Tätigkeit bereits unter Beweis gestellt, so Kreischef Henry Graichen (CDU).

Erster Termin: Grundsteinlegung am Kinderheim Machern

Neben den Sachgebieten Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsangelegenheiten und Allgemeiner sowie Besonderer Sozialer Dienst fallen auch die Jugendhilfeplanung, die Koordination der Jugendsozialarbeit, die Fördermaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Familienbildung, Kinderschutz und anderes mehr in den Aufgabenbereich des Neuen. Der Vater von drei Kinder, der in Grimma lebt, tritt seinen Job umgehend an. Auch ein erster erfreulicher Termin steht schon in seinem Kalender. Ranft zählt zu den Gästen, wenn am Freitag in Machern der Grundstein für die Erweiterung des Macherner Kinderheims gelegt wird.

Von Simone Prenzel