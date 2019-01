Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig kann die umstrittene Satzung zur Abfallwirtschaft durchsetzen. Wie der kommunale Entsorger (Kell) am Mittwoch mitteilte, hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung des neuen Systems abgeschmettert. Es würden keine Rechtsmängel am neuen Regelwerk bestehen. Die Entscheidung sei am 28. Dezember gefallen, hieß es in einer Mitteilung, die vom Landkreis Leipzig herausgegeben wurde. Demnach ist seit 1. Januar die neue Gebührensatzung, die vom Kreistag befürwortet worden war, in Kraft.

Anzahl der Gebührenbescheide soll halbiert werden

Trotz der Mehrheit im Parlament waren die Veränderungen bei der Müllentsorgung im Landkreis Leipzig auf heftige Kritik vor allem bei Vermietern gestoßen. Die Verwaltung hatte lange daran gearbeitet, das Gebührenmodell umzustellen und nicht mehr Haushalte, sondern Grundstückseigentümer zu veranlagen. Bislang mussten pro Jahr mehr als 166 000 Gebührenbescheide erstellt werden. Über das nun eingeführte System sollte sich die Anzahl der Bescheide mehr als halbieren. Das bedeute einen geringeren Personal- und Verwaltungsaufwand, argumentierte der Entsorger. Andernorts in Sachsen ist dies längst gängige Praxis.

Zwölf Antragsteller vor Gericht

Obwohl sich Vermieter die Gebühren über die Nebenkostenabrechnung zurückholen können, zogen offensichtlich einige vor Gericht. „In der Streitsache hatten 12 Antragsteller (Wohnungsgesellschaften, Vermieter und Mieter) mit Datum vom 18.12.2018 die zeitweilige Außervollzugsetzung der neuen Satzungen... begehrt“, heißt es in der Mitteilung. Begründet sei die einstweilige Verfügung mit einem Verstoß gegen datenschutzrechtliche Belange. Die Kell hatte bei den Einwohnermeldeämtern die Anzahl der zum Stichtag 1.1. auf einem Grundstück gemeldeten Personen abgefragt.

Anonyme Datenerhebung ist laut Gericht akzeptabel

Außerdem war der Einsatz von Großcontainern, wie er in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz kommen kann, von den Klägern ins Feld geführt worden. Damit würden die gesetzlichen Ziele des Kreislaufwirtschaftsgesetzes kolportiert, so die Argumentation. Denn diese Sammelbehälter, deren Kosten auf die Mieter anhand der genutzten Wohnfläche umgelegt werden, würden jeden Anreiz zur Müllvermeidung vermissen lassen. Die „dadurch bewirkte finanzielle Ersparnis“ mache „sich beim Einzelnen praktisch nicht bemerkbar“, so die Gegner der neuen Satzung.

Die Richter am Oberverwaltungsgericht können derartige Mängel nicht erkennen. Da die Abfrage zu den Menschen in den einzelnen Haushalten anonym bleibe, würden keine personenbezogenen Daten erhoben. Damit bestehe auch kein Verstoß gegen den Datenschutz. Zudem wird auf ein Gesetz verwiesen, das die Meldebehörden ermächtigt, die erforderlichen Daten zu übermitteln, wenn es um „die Heranziehung des Gebührenschuldners“ geht.

Auch die Prognose der Kläger, dass die Müllberge durch Sammelbehälter größer statt kleiner werden, wurde vom Gericht nicht erhört. Der Umstand, dass – wie bei größeren Wohngebäuden weithin üblich – die Satzung eine gemeinschaftliche Nutzung von Abfallgroßbehältern ermöglicht, sei kein offensichtlicher Verstoß gegen die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, heißt es zur Begründung.

Vermieter müssen Aufwand zähneknirschend akzeptieren

Ein viel strapazierter Grund für die Ablehnung der neuen Praxis war der zusätzliche Aufwand, den Vermieter jetzt auf sich zukommen sehen. Unter anderem hatten ein Vorstandsmitglied einer Wohnungsgenossenschaften aus Böhlen, ein privater Vermieter aus Bennewitz und führende Mitglieder der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft sowie der Bornaer Wohnungsgenossenschaft interveniert, weil die Berechnung der Gebühren an einzelne Verbraucher jetzt bei ihnen hängen bleibe. Aber auch das sehen die Experten in Bautzen lockerer. „Eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Antragsteller oder Dritter durch den Erlass der Vorausleistungsbescheide sei nach Ansicht des Gerichtes nicht zu befürchten“, heißt es in der Entscheidung.

Den Angaben zufolge ist noch offen, ob „die Antragsteller auch nach den Hinweisen des Senats an ihren Einwänden festhalten und ein Normenkontrollverfahren anstrengen“.

Von Birgit Schöppenthau