Nach eingehenden Analysen über die gesamte Region konnten am Dienstagabend im Landratsamt erste Zwischenergebnisse präsentiert werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit dem Titel „Spruchreif – Kreisentwicklung 2017: Elektromobil quer durch den Landkreis“ stand eine Standortdiskussion für Ladestationen. Erste Ergebnisse wurden den Teilnehmern des Workshops – unter anderem potenziellen Interessenten, Vertretern der Kommunen sowie Mitarbeitern von Versorgungsdienstleistern – im Plenum vorgestellt. Probleme und Ideen wurden benannt und diskutiert. „Der Workshop und die Ideen sind wichtig für die konzeptionelle Phase“, betonte Landrat Henry Graichen (CDU) zu Beginn der Veranstaltung.

Und der Input kam. Ein einheitliches Betreibermodell für die Region zu finden, ist nicht leicht. „Der Landkreis wird mit dem Konzept allen Kommunen, Unternehmen und Interessierten eine Orientierung mit auf den Weg geben, an welchen Plätzen die Installation öffentlicher und halböffentlicher Stationen für die Zukunft sinnträchtig ist. Wir geben an dieser Stelle Vorschläge und Handlungsempfehlungen“, sagt Isabella Peißker, beim Landkreis für die Kreisentwicklung zuständig. Das heißt, dass rein theoretisch viele Versorger ihre Finger im Spiel haben könnten. Damit Nutzer von E-Mobilen problemlos alle Säulen anfahren können, sollte aber frühzeitig eine Einigung gefunden werden. „Das ist für den gesamten Landkreis wichtig und da arbeiten wir natürlich auch dran“, beschwichtigt Peißker, die sich freut, dass der Workshop so gut angenommen wurde.

Von Nathalie Helene Rippich