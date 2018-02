Landkreis steht vor Entscheidung zur Einführung der Biotonne

In anderen Regionen längst üblich, soll künftig auch im Landkreis Leipzig Biomüll getrennt erfasst werden. Zunächst plant die kreiseigene Entsorgungsfirma Kell einen Modellversuch, um im Auftrag des Kreises Erfahrungen zu sammeln. In welcher Kommune die Biotonne getestet wird, entscheidet sich am kommenden Montag.