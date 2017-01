Machern/Gerichshain. Eine Erfolgsgeschichte schreibt seit Jahren die Firma Landmaschinenvertrieb Deuben (LVD) mit Sitz in Gerichshain. Das Unternehmen sorgt dafür, dass Landwirte immer auf dem neuesten Stand sind, was Arbeitsgeräte und Technik anbelangt. Gehandelt wird mit Mähdreschern, Häckslern, Drill- und Pflanzenschutztechnik. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Produkte des namhaften Landmaschinenherstellers John Deere. Seit 1995 hat die Firma im Gerichshainer Gewerbegebiet ihren Hauptsitz. „Eine halbe Million Euro haben wir in den vergangen Monaten in eine neue Werkstatt investiert“, informiert Geschäftsführer Matthias Lindner über die neueste Investition am Standort. Am Freitag soll das Gebäude feierlich eröffnet werden. Zur technischen Ausstattung der neuen Werkstatt gehören eine Arbeitsgrube und eine Kranbahn. Die Halle hat eine Größe von über 700 Quadratmetern.

Neben der Adresse in Gerichshain unterhält das Unternehmen außerdem Standorte in Rochlitz, Lissa und Bad Schmiedeberg. An allen vier Standorten werden insgesamt 77 Mitarbeiter beschäftigt. „Mit der neuen Servicestation in Gerichshain verbessern sich die Bedingungen für unser Service-Personal erheblich“, erklärt Lindner. Denn als Erntelogistikzentrum für Kunden als auch andere Händler von John Deere sind Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung ein wesentliches Aufgabengebiet. „Besonders in der Erntezeit müssen verschlissene Teile schnell ersetzt werden, da können Landwirte nicht ewig warten“, erklärt Lindner. Insofern kommt dem Unternehmen zu pass, dass die alte Werkstatt jetzt als neues Ersatzteillager dient, um schnellen Service zu garantieren. „Die Erweiterung ist außerdem mit drei neuen Arbeitsplätzen verbunden.“

Interessierte Landwirte, aber auch andere Neugierige sind am 21. und 22. Januar jeweils von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Gerichshainer Ringstraße 16 herzlich eingeladen. Dann wird auch das aktuelle Forschungsprojekt zum Thema Maiskolben vorgestellt, das de LVD GmbH zusammen mit dem Brandiser Gymnasium und dem Biomasseforschungszentrum Leipzig betreibt.

Von Simone Prenzel