Landratsamt bestätigt weitere Anmeldungen von Kundgebungen am Samstag in Wurzen

Wurzen. Offenbar wird es am Sonnabend in Wurzen nicht nur die seit Wochen angemeldete bundesweite antifaschistische Demonstration geben. Wie die Versammlungsbehörde des Landratsamtes am späten Abend auf Nachfrage bestätigte, gingen in der Bornaer Behörde am Mittwoch zwei weitere Anmeldungen für Kundgebungen ein. Über Inhalte wollte ein Sprecher noch keine Auskünfte geben. Man wolle erst die Kooperationsgespräche abwarten, die für Donnerstag erwartet würden. Auch Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin äußerte sich am Rande der Stadtratssitzung. Er habe Kenntnis davon, dass zwei Einzelpersonen zumindest eine Kundgebung in der Kant- beziehungsweise Walther-Rathenau-Straße angemeldet hätten. „Damit haben wir gerechnet“, so Röglin.

Heute Abend will die Region beim Bürgertreff auf dem Wurzener Markt ein Zeichen für eine „weltoffene Zukunft in Wurzen und dem Wurzener Land“ setzen. Auf Einladung der vier Kommunen des Sozialraumes Wurzener Land ein – Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz soll damit eine Antwort auf die Demonstrationen am Sonnabend in Wurzen gegeben werden.

Von HL und thl