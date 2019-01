Landkreis Leipzig

In den vergangenen Jahren war für die CDU bei Landtagswahlen der Durchmarsch garantiert. Beim letzten Urnengang im Jahr 2014 gingen die Christdemokraten in 59 der 60 Wahlkreise als Sieger vom Platz. Da die Christdemokraten nach aktuellen Prognosen mit erheblichen Verlusten bei den Direktmandaten rechnen müssen, gewinnt erstmals die Platzierung von Bewerbern auf der Landesliste an Bedeutung.

Gute Position für CDU-Kreischef

Auch Vertreter aus dem Landkreis Leipzig konnten sich bei der jüngsten Aufstellung des Rankings in eine gute Ausgangsposition bringen. CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch wurde von der Landesvertreterversammlung auf Listenplatz 11 gewählt, was ihm selbst bei Verlust des Direktmandates im Wahlkreis 23 gute Aussichten auf einen Wiedereinzug beschert. Svend-Gunnar Kirmes, Direktkandidat und aktueller Landtagsabgeordneter im Wahlkreis 25, findet sich auf Platz 26 der Liste wieder. Der Wurzener Kay Ritter, der sich im Wahlkreis 26 erstmals um ein Landtagsmandat bemüht, kam auf Platz 38 ein. Lediglich der Markkleeberger CDU-Mann Oliver Fritzsche hat als einziger der vier CDU-Direktkandidaten im Landkreis Leipzig auf eine Absicherung über die Landesliste verzichtet.

Weitere Landkreis-Vertreter finden sich auf hinteren Plätzen mit der Markranstädterin Heike Helbig (42), dem Markkleeberger Christian Funke (44), der Bornaerin Cora Lesch (49), Katharina Wagner aus Borsdorf (51), Petra Puttkammer aus Machern (55) und Peter Wolf aus Markkleeberg (57) wieder.

Wahlkreis rund um Grimma wackelt für CDU

Laut Januar-Prognose der Meinungsforscher von Wahlkreisprognose.de wackelt aus CDU-Sicht vor allem der Wahlkreis 23 rund um Grimma, für den Kirmes im Parlament sitzt. Hier wird der AfD bei den Erststimmen derzeit ein Vorsprung vorausgesagt. Nicht ganz so knapp dürfte es nach Darstellung der Meinungsforscher in den Wahlkreisen von Breitenbuch und Ritter zugehen. Hier wird der CDU derzeit ein hauchdünner Sieg zugetraut, der allerdings mit maximal sechs Prozent Differenz zur AfD auch kein wirkliches Ruhekissen darstellt. Lediglich der Raum Markkleeberg gehört zu den zehn sächsischen Wahlkreisen, in denen die CDU laut aktueller Prognose mit mindestens zwölf Prozentpunkten deutlich die Nase vorn hat.

Von Simone Prenzel