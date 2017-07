Landwirtschaft über den Dächern von Wurzen

Förder-und Fachbildungszentrum jetzt in Wurzen

Das grüne Metalltreppengeländer mit dem abgegriffenen Holzhandlauf in der Kantstraße 1 erinnert noch an das alte Gebäude. Ansonsten ist alles schick im neuen Domizil des Förder- und Fachbildungszentrums (FBZ) Wurzen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Seit Mittwoch packen FBZ-Referatsleiterin Petra Bretschneider und ihre Kollegen Stapel von Umzugskartons aus, ab 24. Juli stehen sie Landwirten wieder in gewohnter Weise mit Rat und Tat zur Verfügung.