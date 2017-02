Wurzen/Kühren. Einen immensen Schaden hat ein LKW-Fahrer am Montag im Wurzener Ortsteil Kühren angerichtet. Der Trucker hatte gegen Mittag mit seinem Sattelzug die Kurve nicht gekriegt und war gegen ein Brückengeländer und eine Laterne geknallt. Dabei entlud er die geladenen Betonteile auf dem Grundstück einer 92-Jährigen. Als Grund für den Unfall gab er blendendes Sonnenlicht an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 52.000 Euro. Der 60-jährige Fahrer muss ein Verwarngeld zahlen.

