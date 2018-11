Machern

Erneut sind Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im Muldental um ihren Feierabend gebracht worden. In Machern mussten am Mittwoch gegen 20 Uhr gut zwei Dutzend Kameraden mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus Gerichtshain und Machern sowie mit der Drehleiter aus Brandis ausrücken. In einem leer stehenden Haus direkt an der B6, nahe der einzigen Ampelkreuzung im Ort, mussten Flammen im ersten Obergeschoss gelöscht werden.

Nach Aussagen des Einsatzleiters, Mathias Töpfer, brannte neben einem Ofen gelagerter Unrat. Dadurch konnte sich starker Rauch entwickeln, der über das Dachgeschoss den Weg ins Freie suchte. Deshalb wurde zunächst vermutet, dass es sich um einen Schwelbrand im Dachstuhl handeln könnte. Dank Einsatz unter Atemschutz wurden aber die Flammen im Nu gelöscht.

Brandstiftung in Haus in Machern vermutet

Da in dem seit vier Jahren verwaisten Gebäude keine Medien anliegen, werde von Brandstiftung ausgegangen, was jedoch noch von Experten untersucht werden muss. Ein Nachbar berichtete, dass in dem ehemaligen Gemeindeamt immer wieder die Fenster offen stehen. „Und eine richtige Haustür gibt es schon lange nicht mehr. Das musste ja mal soweit kommen“, sagte der verärgerte Senior. „Und das Haus da drüben“, er deutete mit einem Fingerzeig auf ein anderes altes Gebäude ebenfalls im Kreuzungsbereich, „ist bestimmt als nächsten dran“.

Zum Einsatz kamen auch Rettungswagen. „Wir mussten davon ausgehen, dass sich im Gebäude Personen befinden, die möglicherweise wegen Rauchgasvergiftung Hilfe benötigen könnten“, erklärte Töpfer die vorsorgliche Alarmierung der Rettungssanitäter.

B6 zeitweilig für Autofahrer gesperrt

Nicht nur für die Zeit des Blaulichteinsatzes wurde die Ortsdurchfahrt B6 voll gesperrt und der Verkehr innerorts umgeleitet. Auch danach dauerte es noch eine ganze Weile bis zur Verkehrsfreigabe. Da sich Löschwasser auf der Straße bei drei Grad unter Null in gefährliches Glatteis verwandeln kann, forderte die Polizei den Winterdienst an, um die teils spiegelglatte Fahrbahn abzustumpfen.

Von Frank Schmidt