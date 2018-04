Leipzig/Bennewitz

Mehr als sechs Monate nach dem Diebstahl eines Autos in Leipzig hat die Polizei nun Fotos des mutmaßlichen Tatverdächtigen im Internet veröffentlicht. Am 26. September 2017 wurde in der Töpferstraße in Liebertwolkwitz der schwarze BMW 730 d einer Firma gestohlen. Dieses Fahrzeug geriet am nächsten Tag um 1.37 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Richtung Bennewitz im Ortsteil Deuben in eine Blitzerfalle.

Wer erkennt den Mann und kann diesen identifizieren? Hinweise zu dem abgebildeten Unbekannten nimmt die Kripo unter 0341/96646666 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Von LVZ