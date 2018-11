Wurzen

Noch dreht die Stadtverwaltung an der einen oder anderen Stellschraube. Doch spätestens Anfang 2019 soll das neue Regelwerk fürs Parken in der Innenstadt von Wurzen in Kraft treten. „Momentan sind wir dabei, den finalen Vorschlag für die parlamentarische Abstimmung zusammenzustellen“, informiert Stadtsprecherin Cornelia Hanspach auf Nachfrage.

Erstmals im August 2016 hatte die Kommunalbehörde verkündet, das bestehende Regime zu reformieren, um Parken gerechter zu machen. Drei Monate später empfahl der Technische Ausschuss im Stadtrat, sich mit dem IVAS-Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme aus Dresden fachliche Kompetenz an die Seite zu holen.

Stadtsprecherin Cornelia Hanspach sagt, die Mehrheit der Bürger in Wurzen wollen eine Veränderung der Parkordnung. Quelle: Andreas Doering

Zunächst erarbeiteten die Experten eine Bestandsanalyse und wenig später durften dann sogar die Einwohner per Online-Umfrage zu Wort kommen. Wie Hanspach betonte, sei insbesondere hierbei klar geworden, „dass auch die Mehrheit der Bürger eine Veränderung wünschen“. Fast 80 Prozent der Online-Teilnehmer bemängelten das wilde Parken. So zum Beispiel auf dem Marktplatz. Der Grundtenor: Allein dadurch würde das Zentrum Wurzens verschandelt.

Mehr Kurzzeitparkplätze in Wurzen

Um endlich Ordnung ins Chaos zu bringen, rieten die Dresdener zu einer gebührenpflichtigen Staffelung. „Einwohner wünschen hingegen eher eine zeitliche Beschränkung.“ Daher, fügt Hanspach an, werde es in Zukunft weniger Dauer-, dafür mehr Kurzzeitparkplätze geben. Rechnung tragen will die Stadtverwaltung darüber hinaus dem Anliegen nach schärferen Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Pari-pari blieb indes das Ergebnis beim Votum für mögliche Fußgängerzonen. „Wir gehen deshalb einen Zwischenschritt und schlagen vor, erstens die Stellflächen auf dem Marktplatz zu reduzieren und zweitens die Jacobsgasse den Fußgängern zu überlassen.“ Schließlich gebe es „ganz deutliche Beschwerden von Gästen und Senioren“, denen Falschparker die Laufwege versperren.

Anwohnerparkplätze sollen in Wurzen straßenübergreifend entstehen

Mit Blick in den Konzeptentwurf verrät Hanspach zum Schluss: „Wir überlegen unter anderem, Anwohnerparkplätze straßenübergreifend einzurichten und die Zeiten den Arbeits- und Lebensgewohnheiten anzupassen – also von 19 bis 9 Uhr.“ Fest stehe jedenfalls, dass sich die Anzahl der Parkflächen für Anwohner definitiv erhöhe. Und nicht zuletzt könnte es sogar eine Änderung bei der Antragsregel geben – nämlich statt wie bisher für die Dauer eines Jahres eventuell für zwei Jahre.

Allerdings sei die kommunale Novelle bis dato keineswegs in Blei gegossen, und das letzte Wort haben die Stadträte Ende des Jahres mit ihrem Beschluss. Selbst danach, ist sich Hanspach sicher, werde es Diskussionen über Für und Wider geben. „Bei alledem“, sagt sie, „gab es genügend Möglichkeiten für jeden, ob bei der Online-Umfrage oder Foren wie das Stadtgespräch, seine Bedenken zu äußern und Vorschläge einzubringen.“

Von Kai-Uwe Brandt