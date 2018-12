Wurzen

„ Leuchttürme an der Via Regia“. So heißt eine von Detlef Rohde initiierte Wanderausstellung, die im Stadthaus Wurzen eröffnet wurde. Zuvor war der Autor und Fotograf damit unter anderem in Oschatz, Riesa, Mutzschen und Reichenbach zu Gast, aber auch schon im polnischen Bolesławiec ( Bunzlau).

Alles Orte, so erklärte Rohde seine Intension, die an der einst so wichtigen mittelalterlichen Handelsstraße liegen und die mit dieser Ausstellung auch weit über ihre Grenzen hinweg bekannter gemacht werden sollen. Also auch in jenen zehn europäischen Ländern, durch die die Königliche Straße führt.

Tourismus und Verständigung soll gestärkt werden

Von Spanien im Westen bis Russland im Osten, von Polen im Norden bis Italien im Süden. Kernziel sei es, den Tourismus entlang der Via Regia zu stärken, aber auch die Verständigung untereinander zu fördern. „Ich bin davon überzeugt“, so Rohde, „wer miteinander kommuniziert und dabei feststellt, dass er viele gemeinsame kulturelle und historische Verbindungen hat, wird auch weniger gegeneinander Krieg führen.“

Doch Rohde hat da noch einen weiteren Aspekt im Sinn. „Via Regia – gehört haben davon bestimmt schon viele Menschen in ihren Regionen. Aber wer kennt schon ihre Bedeutung und wer weiß, dass die Via Regia seit 2012 die europäische Kulturstraße ist?“ Auch darauf soll diese Wanderausstellung hierzulande aufmerksam machen. Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) würdigte zur Vernissage die zentrale Idee von Rohde, die Via Regia in Bildern festzuhalten. Aktuell mit 17 großformatigen Fotos.

Wurzen beteiligt sich mit Bildern an Wanderausstellung

Aktuell heißt, die Wanderausstellung möge wachsen, da in und über jeden weiteren Ausstellungsort neue Aufnahmen dazukommen, die von den Gastgebern dann auch finanziert werden. Die Stadt Wurzen hat sich für ein Foto vom Kriegerdenkmal mit Elsa Brändström, dem Engel von Sibirien, entschieden und für ein Foto von dem bekannten Künstler Hans-Peter Hund.

Mit diesen Skulpturen, geschaffen von der Künstlerin Ute Hartwig-Schulz, sollen die Menschen entlang der Via Regia symbolisiert werden. Quelle: Frank Schmidt

Mit aus Ton geformten lebensgroßen Köpfen wird die Wanderausstellung dauerhaft flankiert. Diese Skulpturen stammen von der Künstler Ute Hartwig-Schulz im Künstlergut Prösitz und sollen die Menschen entlang der Via Regia symbolisieren. Die Exposition im Erdgeschoss des Wurzener Stadthauses ist noch bis Ende Januar zu sehen.

Von Frank Schmidt