Wurzen. „Ein ganz neues Leben“ von Jojo Moyes schaffte es nicht nur auf die Spiegel-Bestsellerliste, sondern gehört auch zu den Rennern in der Bibliothek im Alten Rathaus am Markt in Wurzen. „Den Liebesroman und die Geschichte einer Selbstfindung konnten unsere Leser nur per Vorbestellung lesen“, erzählt die Bibliotheksleiterin Cornelia Reiche (60), die seit 1995 die Wurzener Bibliothek leitet. „Wir haben 2016 einen Aufschwung an Ausleihungen durch den Onleihe-Verbund erzielt“, meinte die Diplom-Bibliothekarin. Im November 2015 trat die Wurzener Bibliothek dem Onleihe-Verbund des Leipziger Raumes bei. So können die Leser eine große Bandbreite digitaler Medien wie eBooks, ePaper, eMusic, eAudios und eVideos ausleihen. Dem Verbund gehören unter der Federführung von Borna mittlerweile 16 Bibliotheken an. „96 Leser aus Wurzen nutzten den Service und liehen 1978 Medien aus“, freute sich Cornelia Reiche. Weitaus größer sei jedoch die Zahl derer, die erst einmal hineinschnuppern und sich über die Bandbreite der Onleihe informieren. Ausschließlich elektronische Medien nutzten lediglich vier Leser. Der Rest, so Reiche, komme weiterhin vor Ort, um analoge sowie digitale Medien zu nutzen. „Die Bestände sind nicht identisch, sie bieten vielmehr ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und Unterhaltung.“ Aus Sicht von Reiche habe die städtische Einrichtung mit der Onleihe an Attraktivität gewonnen und etliche Leser dazu bewogen, ihren Benutzerausweis zu aktivieren.

Derzeit nutzten die Wurzener Bibliothek 1378 Leseratten. „Sie können aus über 50 000 Medien wählen“, so die Bibliotheksleiterin. Zu der meist gelesenen Lektüre gehören Krimis. Besonders begehrt waren die Ostfrieslandkrimis von Klaus-Peter Wolf, unter anderem Totenstille im Wat, Ostrfriesen Tod, Ostfriesen Schwur oder Ostfriesenwut. Doch auch Rita Falk traf den Nerv der Leser mit ihren Büchern Leberkäsjunkie oder Zwetschgendaschikomplott.

Stolz ist das vierköpfige Bibliotheksteam, dass die Kinderbibliothek 2011 neue Räumlichkeiten erhielt. Mittlerweile befindet ich auf der 1. Etage auch noch die Phonothek. „Wir haben jetzt oft viel kleines Volk“, sagt Gabriele Kraft (56), die die Kinderbibliothek betreut. Renner bei den Kindern sind vor allem Fantasiebücher wie Gregs-Tagebücher oder Pferdegeschichten aus der Sattelclub-Reihe.

„Ungewöhnliche Ideen sind besonders gefragt “, macht Bibliotheksleiterin Cornelia Reiche deutlich. Das hat sich zum Beispiel mit der Reihe Literatur á la Carte bestätigt, die vor 15 Jahren aufgelegt wurde. „Klein, aber fein aufgezogen, changiert der kulinarisch-literarisch Ausflug längst zum Geheimtipp“, meint sie. Am 27. April wird Grit Nitzsche aus Falkenhain zu Gast sein. Sie stellt ihr Buch „Die Rezepte der Kräuterhexe“ vor. „Mit dem Buch von Grit Nitzsche lernt jeder, die kulinarischen Ressourcen seines Gartens richtig auszuschöpfen“, wirbt die Bibliothekschefin.

Von Cornelia Braun