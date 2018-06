Lossatal/Meltewitz

Da im Lossataler Ortsteil Meltewitz pro Meter schon knapp 11 000 Euro in die neue Straße „Am Dorfteich“ investiert worden sind, wollte sich die Gemeinde nicht lumpen lassen und spendierte am Montag zur offiziellen Freigabe den Anwohnern auch noch ein paar Euro für Bierchen und leckere Roster. Denn die Anlieger hatten in den letzten sechs Monaten besonders unter den Belastungen der Bautätigkeiten zu leiden.

Anwohner mit dem Bauablauf zufrieden

Aber Klagen waren nicht zu hören. Ganz im Gegenteil, die Anrainer sind über den Abschluss des Straßenbaus gleichermaßen froh und dankbar. „Natürlich hatten wir Baulärm und Schmutz, das ist nun einmal so. Aber mit der Baufirma gab es keine Probleme, wenn es darum ging, die Grundstückseinfahrten frei zu halten“, fand Gabriele Erbe aus der Nr. 20 lobende Worte.

Und Dietmar Rothmann aus der Nr. 18 ist nun endlich sein ungewolltes Wassergrundstück los. „Durch das Gefälle läuft das Wasser besonders bei Starkregen aus der Braugasse über die Dorfstraße in unsere Straße und sammelt sich hier im Kurvenbereich, also direkt vor unserer Haustür. Oftmals ist es dann auf unser Grundstück weitergeflossen“, erzählte der 64-Jährige. Doch die Ursache dafür liege weiter oben, nämlich auf den Feldern, von wo das Oberflächenwasser komme. Diesbezüglich kündigte Bürgermeister Uwe Weigelt noch Gespräche mit den Landwirten an, um auch dieses Problem, so gut es möglich ist, in den Griff zu bekommen.

Abwasserkanäle sind größer geworden

Und damit sind auch schon die Herausforderungen für den Straßenneubau benannt worden. Denn es ging eben nicht nur um ein neues Abwasserkanalsystem für die Anwohner, das im Fokus der Baumaßnahme stand, sondern auch um die Ableitung von Regen im niedrigsten Teil des Ortes mit 130 Höfen und etwa 350 Einwohnern. Deshalb sind in diesem Bereich die Abflussrohre für Regenwasser deutlich stärker dimensioniert worden.

„Die erste große Bewährungsprobe gab es vor gar nicht so langer Zeit, wo binnen kurzer Zeit 52 Liter pro Quadratmeter Niederschlag fielen, das Wasser ungebändigt hier ankam und vom Kanalsystem sicher aufgenommen wurde“, freute es Bürgermeister Weigelt. Hilfreich war und ist zukünftig der Dorfteich, der sozusagen auch als Auffangbecken dient. Dafür ist der Ständer, respektive Überlauf des Dorfteiches instand gesetzt worden, um das Mehr an Wasser geordnet in die Vorflut ableiten zu können. Positiver Nebeneffekt ist die teilweise Erneuerung der zuvor maroden Stützmauer des Dorfteiches.

Bürgermeister erklärt Kanalbau für beendet

Damit sind wir in Meltewitz durch, was den Kanalbau betrifft“, sagte Weigelt. Und so sind für den letzten etwa 220 Meter langen Abschnitt 240 000 Euro aufgewendet worden, in die sowohl 40 000 Euro vom Eigenbetrieb für Wasser und Abwasser als auch 125 000 Euro Fördermittel geflossen sind.

Von Frank Schmidt