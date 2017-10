Lossatal investiert in Schule, Kindertagesstätte und Spielplätze

Lossatal. Über gleich mehrere Bauvorhaben hat die Verwaltung den Gemeinderat zu seiner jüngsten Parlamentssitzung in der Oberschule im Lossatal informiert. Demnach begannen am 4. Oktober die Arbeiten in der Hohburger Kindertagesstätte, teilte Sachgebietsleiterin Steffi Richter den Mandatsträgern mit. Die Kommune investiert hier 162 145 Euro. Zum Umfang gehören Putz- und Trockenbau- sowie Malerarbeiten, neue Elektrik und ein neuer Bodenbelag. Voraussichtlich am 22. Dezember ist dann alles fertig.

Wegen Unstimmigkeiten musste sich das Rathaus von jener Firma trennen, die am 13. Juli den Zuschlag erhielt, um eine neue Heizungsanlage in der Grundschule Hohburg zu installieren. Laut Richter werde daher im November die Vergabe der Leistung wiederholt. Die alten Öltanks fliegen dann mit Beginn der Winterferien 2018 raus, „damit wir nicht den laufenden Schulbetrieb stören“, so Richter. Warm wird es in der Bildungsstätte künftig dank Gas.

Diesen Monat erfolgt außerdem die Ausschreibung für drei Spielplätze, die bis April 2018 eine Frischekur erhalten – in Müglenz, Frauwalde und Dornreichenbach. Der finanzielle Einsatz beträgt 61 115 Euro. 80 Prozent bekommt die Kommune aus dem Leader-Programm gefördert. Die Projekte enden im April nächsten Jahres.

Ab Frühjahr 2018 geht es außerdem in der Oberschule im Lossatal los. Die Bildungsstätte in Falkenhain erhält eine neue Außenanlage und zwar ebenfalls mit Fördergeldern. 10 000 Euro davon fließen unter anderem für die Planung noch bis zum 31. Dezember; der Einsatz von 129 112 Euro ist 2018 angedacht.

Vorm heißen Start befindet sich ferner die Verrohrung der Rietzschke in Körlitz, die im Zusammenhang mit dem Ausbau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses steht. Mit der Vergabe für die Verrohrung rechnet Richter im Dezember. Beginn der Arbeiten wäre Anfang Februar. Ab März soll schließlich das Vorhaben Körlitzer Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus mit einem Investitionsvolumen von 750 000 Euro bei 72-prozentiger Förderung umgesetzt werden.

Das Frühjahr 2018 bringt aber auch Veränderungen in Hohburg mit sich – der Platz „An der Linde“ wird verschönert. Wahrscheinliche Bauzeit: ein halbes Jahr.

Zuletzt verkündete Richter noch einige Neuigkeiten zum Straßenbau. Darunter das Asphaltieren des Nieschweges in Falkenhain mit der Abnahme am 25. Oktober. „Hier ist bis zu 20 Prozent der Kanalbau schon realisiert.“

Von Kai-Uwe Brandt