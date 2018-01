Lossataler Gemeinderat startet mit Humor in die erste Sitzung des neuen Jahres

Was lustig begann, endete hitzig. Zur ersten Sitzung des Gemeinderates Lossatal bewies Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) Humor. Weil es 2017 in drei Ortsteilen der Kommune keinen Nachwuchs gab, will er mit den jeweiligen Ortsvorstehern einen Nothilfeplan erarbeiten, um die Libido der Einwohner zu wecken.