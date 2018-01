Luftbild von 1945 lässt die Altenbacher in Erinnerungen schwelgen

Die Kirche in Altenbach war rappelvoll, nicht einmal zusätzlich aufgestellte Stühle in Kirchenschiff und Vorraum reichten. Die Ankündigung des Kultur- und Heimatvereins „Rund um den Eichberg“ und der Kirchgemeinde, ein Luftbild von Altenbach aus dem Jahr 1945 zeigen zu wollen, hatte vor allem die Generation 50+ mobilisiert. Es wurde gemeinsam in Erinnerungen gekramt.