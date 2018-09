Machern

Neues Gesicht im Macherner Gemeinderat: Der 28-Jährige David Hayd wurde von Vize-Bürgermeister Karsten Frosch als neues Mitglied des Ortsparlaments berufen. Nach dem Ausscheiden des Lübschützers Klaus Zaspel stand die CDU vor der Aufgabe, den vakanten Stuhl zu besetzen. Als Nachrücker entsprechend des Ergebnisses der Gemeinderatswahl von 2014 wären Horst Kretzschmar und Wolfgang Herfurth in Frage gekommen. Beide hatten jedoch erklärt, ihr Mandat aus Altersgründen nicht annehmen zu wollen. Der Gemeinderat akzeptierte die vorgelegten Begründungen als Hinderungsgrund.

David Hayd hatte beim Urnengang vor vier Jahren 82 Stimmen auf sich vereinen können und rückt nun in die sechsköpfige CDU-Fraktion nach. Hayd studiert in Leipzig Jura und Politikwissenschaften. In der Kommunalpolitik ist der gebürtige Schwabe bereits seit längerem aktiv. Seit 1998 in Machern zu Hause, engagiert sich der junge Mann seit einiger Zeit als stellvertretender Ortschef der Christdemokraten.

Von sp