Machern. Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) zog am Montag die Notbremse. Wenige Minuten nach zwölf sagte sie die für den Abend geplante Gemeinderatssitzung ab. Grund: Die Einladung hatte einige Räte erst am Freitagnachmittag erreicht. Damit gelte die laut Geschäftsordnung vorgesehene Frist als verletzt. „Mangels ordnungsgemäßer Ladung ist demnach eine Beschlussfassung nicht möglich“, ließ Bürgermeisterin Doreen Lieder über ihr Vorzimmer mitteilen.

Macherner Geschäftsordnung schreibt Ladungsfrist von fünf Tagen vor

Die Macherner Geschäftsordnung schreibt eine Frist von fünf Tagen zur Einberufung einer Sitzung vor. „Diese Frist ist nicht eingehalten worden“, kritisierte Gemeinderat Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft). Die fehlerhafte Ladung habe zur Folge, dass keine wirksamen Beschlüsse hätten gefasst werden können. „Alles, was wir beschlossen hätten, wäre rechtlich angreifbar gewesen.“

Zwar hätte die Möglichkeit bestanden, dennoch zu tagen – dies hätte allerdings das Einverständnis aller Gemeinderäte vorausgesetzt. Doch diesen Gefallen wollten einige Mitglieder des Ortsparlaments der Rathauschefin offenbar nicht tun.

Macherner Rat soll erst wieder am 27. Februar tagen

Uwe Richter hatte sich Freitagvormittag an die Rechtsaufsicht des Landratsamtes gewandt und die bis dahin fehlende Ladung moniert. Die Kreisbehörde teilte der Bürgermeisterin noch am gleichen Tag mit, dass eine rechtmäßige Beschlussfassung unter diesen Umständen nicht mehr möglich sei. Zudem erging die Empfehlung an die Ortschefin, die Sitzung „unter dem Aspekt der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung“ abzusagen. So könnten Ausgaben für Sitzungsgelder gespart werden. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, teilte man Lieder mit, liege die Entscheidung in der Zuständigkeit der Rathauschefin. Montagmittag wurde die Absage dann allen Räten und der Öffentlichkeit übermittelt. Erst am 27. Februar will die Bürgermeisterin die nächste Sitzung einberufen. Zur Abstimmung hätte gestern unter anderem ein Vertrag zur Erweiterung der Macherner Firma Lohnitz gestanden.

Von Simone Prenzel