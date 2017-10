Machern: Stolperfallen auf dem Hof und schwarze Flecken an der Fassade

„Achtung Unfallgefahr!“ heißt es seit Jahren an der Macherner Grundschule. Eine Baufirma steht in den Startlöchern, um die Schäden zu beheben. Allerdings werden jetzt Zweifel laut, ob bei der Ausschreibung des Vorhabens alle Spielregeln eingehalten wurden. Der Gemeinderat setzte den Punkt am Montagabend von der Tagesordnung ab.